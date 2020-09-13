В Україні представили нову політичну силу, до складу якої входять 6 міських голів. Об'єднання називається "ПроПозиція". Презентували його очільник Дніпра Борис Філатов, його колега з Миколаєва Олександр Сєнкєвич, Олексій Каспрук із Чернівців, Сергій Сухомлин із Житомира, а також міський голова Кропивницького Андрій Райкович та Каховки – Андрій Дяченко. Детальніше – читайте далі.

Ідея об'єднання у партію виникла не зараз. Перші перемовини почалися приблизно рік назад, ще у 2019 році. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

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"Ми – не опозиція"

За словами політика, спільну мову поки що знайшли 6 міських голів, мовиться тільки про очільників обласних центрів. Насправді їх набагато більше. На початку липня відбудеться з'їзд: саме там будуть представлені мери та представники місцевого самоврядування, які належать до партії.

Він також пояснив, як з'явилася ідея створення партії. Не можна сказати, що вона виникла у когось одного: всі спілкувалися між собою. Кілька місяців назад мер невеликого райцентру сказав: "Коли буде вже це об'єднання?". Тоді й почалися серйозніші перемовини, а сьогодні є результат.

Партія "ПроПозиція" з латині означає "за". Ми не опозиція. Не може бути опозиції до центральної влади. Бо місцеве самоврядування – це просто її інша гілка,

– наголосив Сухомлин.

Й додав, що насамперед це – центристська партія, яка об'єднує місцеве самоврядування та відстоює його інтереси. Мер Житомира підкреслив, що наразі реформа децентралізації частково загальмувалася, є навіть спроби її припинити та звернути.

"Тому ми будемо відстоювати підписання та прийняття Муніципального кодексу. Там чітко буде обумовлена вся відповідальність центральної та місцевої влади. А також ресурси під виконання цих обов'язків", – зазначив він.

Крім цього, Сухомлин розповів, що в основі ідеології партії буде Європейська хартія самоврядування. Оскільки сильна місцева влада та громади є запорукою успіху держави. Політик зауважив, що фінансування – є не надто великою проблемою для політсили, якщо мовиться про місцевий рівень. Адже він та його колеги своєю роботою на місцях протягом декількох років інвестували у ці рейтинги свій час, зусилля та енергію.

"Це – не партія лідерського типу"

Коли ми говоримо про політичні проєкти, завжди виникає багато суперечок щодо того, хто буде лідером, а хто займатиме другі позиції. У нас абсолютно немає конкуренції між собою. Ми всі рівні, ми точно не можемо конкурувати

У нас немає того, що нас роз'єднує. А навпаки – лише те, що об'єднує. В нас немає одного лідера, це не партія лідерського типу. Після місцевих виборів ми будемо вже говорити про керівні органи партії,

– пояснив мер Житомира.

"Якщо виборці підтримують нашу ідею, то партія матиме перспективи. Я впевнений, що вони є. Тоді вже будемо обговорювати про наступні кроки", – підсумував він.