Як відзначають аналітики, у мерів наразі політичний потенціал вище, ніж у міністрів. Проте, реальну ситуацію покажуть парламентські вибори.

Про це 24 каналу розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

Увага Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва

Мерам треба було спочатку створити якийсь альянс, показати публічне узгодження спільної позиції. І тільки потім виходити на партійний рівень. А вони зробили все неправильно,

– вважає Віктор Небоженко.

При цьому, відзначає експерт, у мерів наразі політичний потенціал вище, ніж у міністрів. Якщо виникне серйозна комунікація між очільниками міст заходу, сходу, півдня і центру, то мери відчують свою силу. Тоді вони після осінніх місцевих виборів вимагатимуть проведення взимку дострокових парламентських виборів. Щоб закріпити свій результат. Якщо не вийде загальнорегіональної партії, то мери продовжать займатися своїми місцевими питаннями. Все залежить від результатів виборів.

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Але, як і в будь-якому мерському проєкті виникне проблема лідерства. Хто очолить партію? Кличко – ні. Якщо Кличко і мер Дніпра Філатов, усіх охопить жах. З півдня чи сходу має бути лідер? А що робити з одеситами? Мери ж будують ніби альянс рівних,

– зазначив Небоженко.

Що відомо про "партію мерів"?

Протягом останніх місяців відносини представників місцевої влади і центральної загострились. Зокрема, мери міст інколи критикували рішення влади щодо жорсткого карантину.

Президент Володимир Зеленський ставив в один ряд із сепаратизмом бунт міських голів проти рішень центральної влади, бо вважає, що це шкодить не президенту, а Україні.

Попередньо дали згоду на участь в партії