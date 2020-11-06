Виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Дніпрі. Дніпровська міська ТВК заявила, що у другому турі за крісло міського голови змагатимуться Борис Філатов та Загід Краснов.

Остаточні результати виборів у Дніпрі оголосили 5 листопада, повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

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Дніпровська міська виборча комісія призначила другий тур виборів мера на 22 листопада. У другому турі зустрінуться Борис Філатов та Загід Краснов. Вони набрали 46,41% та 13,15% голосів відповідно.

Результати екзитполів у Дніпрі

Борис Філатов – 44,47%;

Загід Краснов – 14,44%

Олександр Вілкул – 11,27%;

Сергій Риженко – 10,60%;

Сергій Нікітін – 8,81%;

Артем Романюков – 3,13%;

Тетяна Ричкова – 2,37%;

Мгер Куюмчян – 1,11%;

Ігор Майденко – 0,73%;

Тетяна Лампіка- 0,63%.

Зауважимо, що для перемоги кандидат повинен був набрати понад 50% голосів. Якщо цього не сталося, то ЦВК призначає другий тур голосування. У різних містах він відбудеться у різні дні.

Які партії проходять у міськраду