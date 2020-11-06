Результати виборів у Дніпрі: хто буде мером і які партії пройшли
Виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Дніпрі. Дніпровська міська ТВК заявила, що у другому турі за крісло міського голови змагатимуться Борис Філатов та Загід Краснов.
Остаточні результати виборів у Дніпрі оголосили 5 листопада, повідомляє громадянська мережа ОПОРА.
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Дніпровська міська виборча комісія призначила другий тур виборів мера на 22 листопада. У другому турі зустрінуться Борис Філатов та Загід Краснов. Вони набрали 46,41% та 13,15% голосів відповідно.
Результати екзитполів у Дніпрі
- Борис Філатов – 44,47%;
- Загід Краснов – 14,44%
- Олександр Вілкул – 11,27%;
- Сергій Риженко – 10,60%;
- Сергій Нікітін – 8,81%;
- Артем Романюков – 3,13%;
- Тетяна Ричкова – 2,37%;
- Мгер Куюмчян – 1,11%;
- Ігор Майденко – 0,73%;
- Тетяна Лампіка- 0,63%.
Зауважимо, що для перемоги кандидат повинен був набрати понад 50% голосів. Якщо цього не сталося, то ЦВК призначає другий тур голосування. У різних містах він відбудеться у різні дні.
Які партії проходять у міськраду
- "Пропозиція" – 29,06% (22 депутати);
- ОПЗЖ – 17,29% (13 депутатів);
- "Слуга народу" – 11,84% (9 депутатів);
- "Громадська сила" – 9,77% (8 депутатів);
- "Європейська Солідарність" – 8,01% (7 депутатів);
- "Блок Вілкула "Українська перспектива" – 6,20% (5 депутатів).
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