Відразу в 12 різних містах 22 листопада триває другий тур виборів міських голів. Спостерігачі вже фіксують порушення, а громадські організації для підняття явки влаштовують конкурси.

Про те, як проходить виборчий процес у містах України під час другого туру виборів 22 листопада, розповідає 24 канал.

Актуально Які порушення виявили під час голосування 22 листопада: фото, відео

Львів

У Львові за крісло мера у 2 турі змагаються чинний міський голова Андрій Садовий (у першому турі набрав 40,09%) і кандидат від "Європейської Солідарності" Олег Синютка (31,1%).

Вранці тут фіксували досить низьку явку. Про це, зокрема, писали представники руху ЧЕСНО. Приміром, станом на 10 ранку у місті були дільниці, на яких ніхто не голосував.



У Львові низька явка на дільницях / Фото ЧЕСНО

Тим часом Андрій Садовий свій голос вже встиг віддати. Він віджартувався, що цього разу його паспорт на місці, та поділився світлиною з-під дільниці. Зауважимо, що під час голосування у першому турі Садовому довелося двічі йти на дільницю, бо вперше він взяв з собою закордонний паспорт.

Дніпро та Нікополь

У двох містах працює пів тисячі дільниць, усі вони відкрилися вчасно, на відміну від першого туру, коли спостерігачі фіксували організаційні проблеми.

За період передвиборчої кампанії поліція відкрила вісім справ через порушення у цих двох містах.

Зауважимо, що у 2 турі виборів мера в Дніпрі змагаються кандидат від партії "Пропозиція" і чинний мер Борис Філатов (у першому турі він набрав 46,4% голосів виборців) та кандидат від партії "Громадська сила" Загід Краснов (за нього в першому турі проголосувало 13,5% виборців).

У Нікополі зійшлись кандидати від партії "За майбутнє" Олександр Саюк, який набрав у першому турі 21,86% голосів, та кандидат від "Слуги народу" Руслан Олійник із попереднім результатом 17,85%.

У Дніпрі 22 листопада планували провести так званий "ярмарок вихідного дня". Проте замість акції рестораторів у наметах агітували приходити на вибори.



Агітаційний ярмарок у Дніпрі / Фото DEPO

Так, у парках міста розмістили спеціальні намети, де людей частують безкоштовним чаєм та пиріжками. Біля наметів стоять колонки, з яких лунає агітація піти на вибори.

Дрогобич

У Дрогобичі, що на Львівщині, теж триває другий тур місцевих виборів. Там за посаду борються самовисуванець Андрій Веселий та чинний мер міста Тарас Кучма, який також є самовисуванцем.

Цікаво, що вдень біля одного з будинків у центрі міста люди запримітили майже сотню молодиків. Вони приїхали на автобусах з львівською реєстрацією та представились журналістами.

Правоохоронцям вони сказали, що нібито планують охороняти виборчі дільниці.

Відео з підозрілими молодиками в Дрогобичі

Миколаїв

У Миколаєві відразу кілька організацій вирішили влаштувати конкурси, аби підвищити явку виборців у другому турі голосування за міського голову.

Містян закликають прийти на дільниці, проголосувати та зробити фото чи селфі біля виборчої урни. Після цього знімок слід оприлюднити у соцмережах з відповідним тегом.

Вже ввечері організатори акцій проведуть розіграш призів. Серед них: тортики, абонементи до спортзалу, павербанки тощо.

Ужгород

Тим часом в Ужгороді змагаються чинний мер Богдан Андріїв (набрав у першому турі 25,41% голосів) та Віктор Щадей – кандидат від партії "Слуга народу" (17,91%).

Цікаво, що у ніч перед днем голосування суд скасував реєстрацію спостерігачів від Віктора Щадея.

Річ у тім, що спостерігачі від Щадея були подані під формулюванням, що він є самостійним суб’єктом виборчого процесу. Насправді ж він є кандидатом, якого висунула партія "Слуга народу".

Слов’янськ

У Слов’янську активісти заманюють молодь на дільниці конкурсами. Так, тим, хто сфотографується біля виборчої урни без бюлетеня, може перепасти новенький iPhone 12.

Як пише ЧЕСНО, Слов'янськ всіяний рекламою у візуальному стилі ОПЗЖ. Довести, що це порушення, практично неможливо.



Слов'янськ у підозрілій рекламі / Фото ЧЕСНО

Зауважимо, що у місті за крісло мера борються кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Павло Придворов та кандидат від "Опозиційного блоку" Вадим Лях.

Черкаси

У Черкасах дільниці відкрилися вчасно. На виборах у другому турі там змагаються чинний мер Анатолій Бондаренко, що йде від партії "За майбутнє", та Віктор Євпак від "Голосу".

Втім, за даними Черкаського осередку Комітету виборців України, 21 листопада продовжувала надходити інформація про підготовку мереж з ознаками підкупу виборців. Повідомлялося, що виборець отримає 300 гривень за умови голосування за одного з кандидатів і фотографування бюлетеня з позначкою за цього кандидата.

Полтава

У Полтаві за крісло мера у другому турі змагаються колишній міський голова Олександр Мамай та кандидат від "Слуги народу" Сергій Іващенко.

У день голосування і виборцям, і членам комісій приходять повідомлення з закликом не йти на вибори. Начебто на тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція. Відправник – Poltava.



Виборцям у Полтаві приходять такі смс / Фото ОПОРА

Що кажуть у ЦВК

У Центрвиборчкомі зауважують, що серйозних системних порушень поки що не зафіксовано.

Із запізненням відкрилася лише одна з 1648 виборчих дільниць.

Голосування триває у штатному режимі, а члени ДВК контролюють дотримання виборцями протиепідемічних заходів.

Що відомо про явку

Станом на 16:00 явка у другому турі на місцевих виборах становила 22,5%. Цей показник дещо менший за той, який зафіксували під час першого туру місцевих виборів.

Для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%. Під час повторного голосування 15 листопада явка виборців у 7 містах на цю ж годину склала 18,6%.

В яких містах проходить другий тур виборів:

Дніпро;

Кривий Ріг (Дніпропетровська область);

Миколаїв;

Слов'янськ (Донецька область);

Дрогобич (Львівська область);

Ужгород;

Бровари (Київська область);

Бердянськ (Запорізька область);

Полтава;

Львів;

Рівне;

Черкаси.

Як проходить другий тур виборів в Україні: дивіться сюжет 24 каналу