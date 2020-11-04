У Харкові територіальна виборча комісія підрахувала голоси на виборах міського голови. У першому турі чинний мер Геннадій Кернес здобув понад 60% голосів виборців, а відтак і впевнену перемогу.

Результати виборів мера Харкова місцева територіальна виборча комісія повідомила "Суспільному".

До теми Вибори мера Сум: офіційні результати першого туру

Результати виборів на пост мера Харкова:

Геннадій Кернес – 60,34% (195 44 голоси),

Олександр Фельдман – 14,32% (46 278),

Олексій Кучер – 7,24% (23 401),

Олег Абрамичев – 6,6% (21 315),

Ігор Черняк – 3,12% (10 085),

Олександра Нарижна – 1,94% (6 282),

Микита Соловйов – 1,3% (4 199),

Денис Ярославський – 1% (3 233),

Сергій Кушнарьов – 0,76% (2 470),

Ігор Приходько – 0,58% (1 888),

Ірина Денисова – 0,42% (1 371),

Валерій Безлепкін – 0,17% (564),

Наталія Пилипенко – 0,17% (558),

Георгій Лаговський – 0,11% (349).

Таким чином у Харкові не потрібен буде навіть другий тур, оскільки чинний міський голова Геннадій Кернес впевнено випередив своїх конкурентів, набравши більше голосів, ніж вони всі разом узяті.

Офіційних результатів партій, які проходять у Харківську міську раду, наразі немає. За екзитполами, це 6 політсил – "Блок Кернеса – Успішний Харків", "Опоплатформа – За життя", "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Партія Шарія" і "Блок Світличної – Разом".