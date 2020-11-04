Результати виборів у Харкові: Кернес здобув впевнену перемогу
У Харкові територіальна виборча комісія підрахувала голоси на виборах міського голови. У першому турі чинний мер Геннадій Кернес здобув понад 60% голосів виборців, а відтак і впевнену перемогу.
Результати виборів мера Харкова місцева територіальна виборча комісія повідомила "Суспільному".
До теми Вибори мера Сум: офіційні результати першого туру
Результати виборів на пост мера Харкова:
- Геннадій Кернес – 60,34% (195 44 голоси),
- Олександр Фельдман – 14,32% (46 278),
- Олексій Кучер – 7,24% (23 401),
- Олег Абрамичев – 6,6% (21 315),
- Ігор Черняк – 3,12% (10 085),
- Олександра Нарижна – 1,94% (6 282),
- Микита Соловйов – 1,3% (4 199),
- Денис Ярославський – 1% (3 233),
- Сергій Кушнарьов – 0,76% (2 470),
- Ігор Приходько – 0,58% (1 888),
- Ірина Денисова – 0,42% (1 371),
- Валерій Безлепкін – 0,17% (564),
- Наталія Пилипенко – 0,17% (558),
- Георгій Лаговський – 0,11% (349).
Таким чином у Харкові не потрібен буде навіть другий тур, оскільки чинний міський голова Геннадій Кернес впевнено випередив своїх конкурентів, набравши більше голосів, ніж вони всі разом узяті.
Офіційних результатів партій, які проходять у Харківську міську раду, наразі немає. За екзитполами, це 6 політсил – "Блок Кернеса – Успішний Харків", "Опоплатформа – За життя", "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Партія Шарія" і "Блок Світличної – Разом".
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