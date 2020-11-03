Виборча комісія підрахувала вже 100% голосів на виборах міського голови у Сумах. Згідно з ними, чинний міський голова Олександр Лисенко лідирує, на другій позиції перебуває кандидат від "Європейської Солідарності" Вадим Акпєров.

Оскільки жоден кандидат не набрав 51% голосів виборців, у Сумах відбудеться другий тур голосування за мера. Про офіційні результати 1 туру інформує Центральна виборча комісія.

Раніше Хто стане мером і які партії зайдуть у міськраду Сум: результати екзитполів

Офіційні результати виборів мера Сум:

Олександр Лисенко, "Батьківщина" – 44,2%.

Вадим Акпєров, "Європейська Солідарність" – 14,71%.

Тетяна Рябуха, "Слуга народу" – 11,84%.

Володимир Лободін, "За майбутнє" – 5,02%

Олена Мельник, "Наш край"– 1,57%.

Тамара Іщенко, ОПЗЖ – 10,22%.

Олександр Хоруженко, "Сила людей" – 3,07%.

Володимир Биков, "Аграрна партія" – 2,17%.

Ірина Купрейчик, "Сила і честь" – 3,41%.

Третє місце зайняла кандидатка від провладної партії "Слуга народу" Тетяна Рябуха. Вона відірвалася від Акпєрова, що позмагається за крісло мера з Лисенком, на майже 3%.

Водночас офіційних результатів щодо складу майбутнього депутатського корпусу у міській раді Сум поки нема.

За результатами екзитполів у міську раду мали б зайти 5 політсил. Найбільше представництво мало б бути у "Батьківщини" (25,49%), "Європейської Солідарності (16,46%) та ОПЗЖ (16,31%). Також у міську раду Сум мали б зайти "слуги народу" (15,12%) та "Сила і честь" (5,17%).