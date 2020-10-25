Екзитполи в Одесі: хто перемагає на виборах мера та які партії можуть пройти до міської ради
Після того, як завершилось голосування на місцевих виборах в Одесі, стали відомі перші результати екзитполів. Згідно з ними, у другий тур виборів проходять кандидати на міського голову Геннадій Труханов та Микола Скорик. До міської ради можуть пройти 5 партій.
Результати національних екзитполів на місцевих виборах є в розпорядженні 24 каналу.
До речі Як відбувались місцеві вибори в Україні
Екзитполи проведені в рамках спільного проєкту Савіка Шустера та телеканалу Україна 24:
Кандидати в мери:
- Геннадій Труханов, партія "Довіряй ділам" – 34,40%
- Микола Скорик, ОПЗЖ – 17,93%,
- Олег Філімонов, "Слуга народу" – 13,75%,
- Петро Обухов, ЄС – 12,52%,
- Сергій Ківалов – 5,44%,
- Євген Червоненко – 3,56%,
- Сергій Калинчук – 3,08%,
- Едуард Гурвіц, "Блок Едуарда Гурвіца" – 2,75%,
- Олег Михайлик – 1,32%,
- Мар'я Труніна – 0,84%.
Оскільки жоден кандидат не набирає понад 50% голосів, відбудеться другий тур виборів. До нього, ймовірно, потрапить Труханов та Скорик.
Партії, що балотуються, до міськради:
- "Довіряй ділам" – 23,77%.
- ОПЗЖ – 22,38%,
- "Слуга народу" – 15,95%,
- "Європейська Солідарність" – 12,72%,
- "Партія Шарія" – 7,63%.
- "Українська морська партія" – 4,16%
- "За майбутнє" – 3,32%..
- "Сила і честь" – 2,09%.
- "Батьківщина" – 1,80%
- Блок Едуарда Гурвіца – 1,56%.
Таким чином прохідний бар'єр у 5% долають 5 партій.
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