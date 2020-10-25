Після того, як завершилось голосування на місцевих виборах в Одесі, стали відомі перші результати екзитполів. Згідно з ними, у другий тур виборів проходять кандидати на міського голову Геннадій Труханов та Микола Скорик. До міської ради можуть пройти 5 партій.

Результати національних екзитполів на місцевих виборах є в розпорядженні 24 каналу. До речі Як відбувались місцеві вибори в Україні Екзитполи проведені в рамках спільного проєкту Савіка Шустера та телеканалу Україна 24: Кандидати в мери: Геннадій Труханов, партія "Довіряй ділам" – 34,40%

Микола Скорик, ОПЗЖ – 17,93%,

Олег Філімонов, "Слуга народу" – 13,75%,

Петро Обухов, ЄС – 12,52%,

Сергій Ківалов – 5,44%,

Євген Червоненко – 3,56%,

Сергій Калинчук – 3,08%,

Едуард Гурвіц, "Блок Едуарда Гурвіца" – 2,75%,

Олег Михайлик – 1,32%,

Мар'я Труніна – 0,84%. Оскільки жоден кандидат не набирає понад 50% голосів, відбудеться другий тур виборів. До нього, ймовірно, потрапить Труханов та Скорик. Партії, що балотуються, до міськради: "Довіряй ділам" – 23,77%.

ОПЗЖ – 22,38%,

"Слуга народу" – 15,95%,

"Європейська Солідарність" – 12,72%,

"Партія Шарія" – 7,63%.

"Українська морська партія" – 4,16%

"За майбутнє" – 3,32%..

"Сила і честь" – 2,09%.

"Батьківщина" – 1,80%

Блок Едуарда Гурвіца – 1,56%. Таким чином прохідний бар'єр у 5% долають 5 партій. Гранична похибка не перевищує 1,9% із довірчою ймовірністю 95% (без урахуваннядизайн-ефекту). Екзитполи в Одесі – дивіться відео: