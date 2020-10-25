По всій Україні, окрім окупованих територій Донбасу та Криму, 25 жовтня відбуваються місцеві вибори. Українці обирають депутатів сільських, селищних і міських рад, а також сільських, селищних і міських голів. Детально про перебіг голосування читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні новини з виборчих дільниць

Виборчі дільниці відкрились о 8:00. Зробити свій вибір українці зможуть до 20:00. Також поблизу місць для голосування громадяни можуть взяти участь у всеукраїнському опитуванні, ініційованому президентом Зеленським. Про деталі інформує 24 канал.

До теми В Україні стартували місцеві вибори-2020: що потрібно знати про голосування

Голосування керівництва держави

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Глава уряду проголосував з самого ранку у Львові. Денис Шмигаль з'явився на дільниці у захисній масці, перед голосуванням йому виміряли температуру.



Денис Шмигаль у Львові / Фото Зоряни Казмірук, 24 канал



Шмигаль прийшов на дільницю зранку / Фото Зоряни Казмірук, 24 канал

Спікер Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков проголосував у Києві, повідомляє Укрінформ. Спікер не взяв участі у всеукраїнському опитуванні, зазначивши, що не буде шукати інтерв'юерів, бо має достатньо роботи.



Разумков на дільниці / Фото Укрінформу

Черги на дільницях

Ще з восьмої ранку під деякими дільницями вже стояли люди у чергах. Таке помітили, зокрема у Києві, Коцюбинському та у Харкові.

П'ять хвилин до відкриття дільниці у селищі Коцюбинському на Київщині.

Вже є черга: люди спішать проголосувати. pic.twitter.com/cGq4Jb3Tun — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 25, 2020

Як повідомляє 24 канал, не всі дільниці на Харківщині відкрилися вчасно. Зокрема, в Ізюмському районі були проблеми з доставкою бюлетенів. У Дергачівському – не вдалося вчасно відкрити сейф.

Натомість на одній з ДВК в Херсонській області трапився курйоз. Деякі виборці прийшли на дільницю на годину раніше, оскільки забули перевести годинник. Відтак з 7 ранку люди чекали, поки офіційно вибори розпочнуться.

Заходи безпеки

Як повідомляють очевидці, на дільницях проводять температурний скринінг, а також намагаються запускати у приміщення обмежену кількість людей.

Як інформує телеграм-канал ВЕХА, у Харкові для людей з ознаками гострих респіраторних захворювань є окремі кабінки. За необхідності виборцям видають рукавички та маски.

Журналіст 24 каналу розповів, що одній з виборчих дільниць у столиці, в Печерську районі, теж облаштували окрему кабінку для тих, хто має ознаки COVID-19 та інших респіраторних захворювань.

На вході в приміщення всім виборцям вимірюють температуру. Також слідкують, аби люди дотримувались маскового режиму.

Як голосують у Києві / Фото Владислава Соловйова, 24 канал:

Кореспондент 24 каналу з виборчої дільниці в Києві: відео

На Херсонщині всім виборцям обов'язково вимірюють температуру при вході. Однак, як повідомила журналістка 24 каналу, пристрій показує майже однаковий результат – близько 35 градусів.

На Львівщині члени комісії однієї з виборчих дільниць надають додаткові маски тим виборцям, які прийшли на голосування без засобів захисту. Також на вулиці біля однієї з ДВК є червоні стрічки, що вказують на дотримання необхідної дистанції.

Як проходить голосування в різних регіонах України: відео

Опитування від президента

Під виборчими дільницями також проводять всеукраїнське опитування. Жодних наметів у волонтерів немає. Вони, здебільшого, стоять просто неба.

Так, у 208 окрузі на Чернігівщині люди підходять за бланками опитування за бажанням. Відповіді кидають у паперову урну.

Ось так відбувається опитування "5 запитань" на 208 окрузі (Чернігівщина).

Там сьогодні, нагадаємо, відбуваються не лише місцеві вибори, а й довибори до парламенту.



Опитувачі кажуть - люди підходять "за бажанням". Папірці із відповідями кладуть у картонну скриньку біля стіни. pic.twitter.com/R0Lm2tNCLQ — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 25, 2020

Така сама ситуація – у столиці. З президентським опитуванням розташувались просто біля стіни будівлі.



Опитування від президента у Києві / Фото Анастасії Кримової, 24 канал



Волонтери стоять просто неба / Фото Анастасії Кримової, 24 канал

Головне про місцеві вибори-2020

Це перші вибори, що відбуваються за новим Виборчим кодексом.

Виборчий процес має певні особливості, що залежать від кількості виборців у громадах.

У територіальних громадах, де кількість виборців не перевищує 10 тисяч, депутатів сільської, селищної, міської ради обиратимуть за мажоритарною системою в багатомандатних виборчих округах. Від одного округу може бути обрано 2 – 4 депутати.

У територіальних громадах, де кількість виборців перевищує 10 тисяч, депутатів обиратимуть за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками політсил.

У бюлетенях – не лише перелік партій, а й список кандидатів від кожної політсили, за яких можна голосувати.

Ці вибори – з гендерними квотами, у списках партій має бути не менше 40% представників однієї статі.

Результати голосування мають оприлюднити до 3 – 6 листопада.



Як обиратимуть місцевих депутатів та мерів / Інфографіка 24 каналу