Правоохоронці з Малиновського відділу поліції Одеси розпочали провадження за фактом ухиляння членів територіальної виборчої комісії від виконання службових обов'язків. Заяву з цього приводу подав один із кандидатів у мери.

До Малиновського відділу поліції написав заяву представник (довірена особа) одного з кандидатів на посаду міського голови Одеси. Про це розповіли у пресслужбі Одеської поліції.

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У скарзі мовилося, що "члени міської ТВК Одеського району Одеської області без поважних причин ухиляються від виконання своїх обов’язків у складі комісії, що унеможливлює її подальшу роботу".

Інформацію зі звернення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також розпочали провадження за частиною 5 статті 157 ККУ про перешкоджання здійсненню виборчого права чи роботі виборчої комісії.

На жаль, подробиць про інцидент немає. Наразі не відомо, як саме члени ТВК могли ухилятися від своїх обов'язків.

До слова, у день другого туру місцевих виборів ЦВК (вдруге за 2 дні) замінила голову Одеської міської територіальної виборчої комісії. Замість Наталі Сиволапенко головою ТВК Одеси стала Ніна Чернишенко.

Нагадаємо, у другому турі виборів міського голови Одеси чинний мер Геннадій Труханов 15 листопада змагався з народним депутатом від ОПЗЖ Миколою Скориком. Екзитполи кажуть, що лідером перегонів є саме Труханов.



Екзитполи за підсумками другого туру виборів мера Одеси / Інфографіка 24 каналу

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