У Кам'янці-Подільському Хмельницької області 15 листопада відбувалося голосування у другому турі виборів міського голови. Після його завершення під час засідання ТВК стався інцидент: правоохоронці намагалися вивести членкиню комісії через начебто позитивний тест на COVID-19.

Після завершення голосування на виборах мера 15 листопада у Кам'янці-Подільському до приміщення міської ТВК зайшли правоохоронці. Вони хотіли вивести з засідання членкиню ТВК Валентину Магілат. Про це розповіла ОПОРА.

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Пояснили поліцейські свої дії тим, що пані Магілат начебто має позитивний тест на COVID-19, тож наражає на небезпеку інших членів комісії. Сама ж представниця ТВК запевняла, що не хвора, а правоохоронці просто зривають вибори.

Ту ж думку висловили й інші члени ТВК: мовляв, поліція 20 хвилин зривала засідання комісії. Зрештою, поліцейські пішли з ТВК.

Інцидент у ТВК у Кам'янці-Подільському: відео

У поліції ОПОРА дізналася, що правоохоронці прибули до ТВК, реагуючи на виклик на 102 від заступника міського голови Кам'янця-Подільського Василя Сукача. Той заявив, що в комісії є хвора на COVID-19 людина, яка порушила самоізоляцію.

Ба більше, 14 листопада на пані Магілат уже начебто складали протокол про порушення правил карантину. Однак поліція має тільки довідку про хворобу членкині ТВК із підписом лаборанта.

Отже, коли правоохоронці отримають належним чином завірений документ із лабораторного центру, тоді й прийматимуть рішення щодо інциденту.

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