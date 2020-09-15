Український підприємець і телеведучий Андрій Пальчевський заявив про створення власної політичної сили. Він вже навіть встиг зареєструвати в Міністерстві юстиції партію "Перемога Пальчевського".

Про створення політичної сили Андрій Пальчевський розповів у своєму фейсбуці, знявши відео під будівлею Мін'юсту.

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Позаду мене будівля Міністерства юстиції, а почуваюся як перед РАЦСом. Щойно зареєстрували політсилу. Називається "Перемога Пальчевського",

– заявив тепер уже політик.

Він пояснив, що сенс створення політичної сили полягає в тому, що Україна чекала 30 років, обрала у 2019 році нову владу, а розчарування "досягло межі".

"Я хочу сказати, що потрібно шукати людей, які не лише хочуть, а й можуть. Цього не сталося. Принципи існування політсили дуже прості – об'єднавча сила довкола центру, а не поділ на Північ, Південь, Захід, Схід", – запевнив Андрій Пальчевський.

Він наголосив, що для нього однаково обожнюваними є Одеса і Чернігів, Львів, Волинь, Закарпаття й Черкаси. Він запропонував зайнятися добробутом і боротьбою з бідністю, а нематеріальні розмови залишити "їм".

Резюмуючи, він розповів про хештег на підтримку – "#ЗаПальчевського". Також Андрій Пальчевський запропонував написати кілька "теплих" слів, "а іноді можна й солених".

Андрій Пальчевський про створення власної політсили: дивіться відео

Хто такий Андрій Пальчевський: коротко

Він популярний український підприємець і телеведучий. Є засновником і директорам медичної клініки Eurolab. У 2010 році працював в уряді Миколи Азарова на посаді першого заступника міністра з питань сім'ї, молоді й спорту.

Андрій Пальчевський часто з'являється на телебаченні в якості експерта. Ходить передовсім на проросійські телеканали NewsOne, ZIK, "Наш".

Його називають чи не ключовим конкурентом Віталія Кличка на виборах мера Києва. Опитування Socis всередині травня показали, що Пальчевського підтримують 8,8% киян. У чинного мера понад 41% підтримки, а третім іде шоумен Сергій Притула – 8%.

До слова, у 2019 році перед виборами президента України кандидат Володимир Зеленський здавав аналізи саме в клініці Eurolab, що належить Андрію Пальчевському. Тоді останній активно підтримував майбутнього президента.

Шанси кандидата

Аналітики вважають, що висування бізнесмена – це проєкт для його мерської кампанії. Кандидат хоче зайняти нішу, яку можна описати як "щось середнє між ОПЗЖ, Шарієм й "Слугою народу".

"В нього є певний особистий рейтинг, але він не дозволяє претендувати на вихід у другий тур. Максимум – можна розраховувати на якусь мінімальну фракцію в Київраду. Цей проєкт нічим не загрожує національно-патріотичним силам, оскільки Пальчевський позиціонується як поміркований проросійський політик, відповідно він розраховує на виборців, які мають подібні погляди", – зазначив у коментарі 24 каналу директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов.

Аналізи кандидатів у президенти: дивіться відео