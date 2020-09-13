Колишня заступниця міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Олександра Клітіна заявила, що створює партію "Україна проти корупції". За її словами, причина такого кроку – "на цих ідіотів у штанях точно надії немає", а мета політсили – "розібратися нарешті з цими політичними проститутами". Цікаво, що свою заяву Клітіна зробила у досить відвертому купальнику.

Заява Клітіної про створення партії "Україна проти корупції"

Відповідні слова Клітіна виголосила у відеозверненні до українців. Цей ролик, зокрема, з’явився на її ютьюб-каналі. Про це пише 24 канал.

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Я вирішила боротися за правду самотужки. Тому що на цих ідіотів у штанях точно надії немає. Я створюю свою партію "Україна проти корупції". Щоб розібратися нарешті з цими політичними проститутами. Вони думають, якщо у них у штанях щось є, – це достатньо для успіху та можна ображати жінок. Та жінки – в 100 разів розумніші та чесніші, ніж ви,

– заявила Клітіна.

Також вона нагадала про скандал з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм. Клітіна переконує, що посадовець не лише її звільнив, але і облив брудом так, щоб вона ніколи не оговталась. За словами новоспеченої політикині, зробив він це, оскільки вона "заважала їм красти на Укрзалізниці".

"Тому я хочу розібратися з усіма корупціонерами та політичними проститутами. Усі охочі приєднуйтеся до мене – скажемо, ні політичним проститутам", – підсумувала Клітіна.

Клітіна заявила, що створює партію "Україна проти корупції": відео

Детальніше про нову партії Клітіної

На своїй фейсбук-сторінці літіна написала, що спершу хотіли назвати "Клітіна проти проститутів". Але оскільки це може не пройти цензуру, тож політсила називатиметься "Україна проти корупції". Вона додала, що "Ні політичним проститутам" – це зовсім не сексистське гаслов. І в її партії раді кожному чоловіку, який вирішить їх підтримати.

"Але хочу звернути увагу, чомусь корупціонери у нас – здебільшого усі чоловіки. Тобто за статистикою у жінок є більше шансів подолати корупцію в Україні", – підкреслила Клітіна.

Основним напрямком роботи новоствореної партії буде:

очищення України від корупціонерів і політичних проститутів;

їхніх схем, що душать розвиток економіки та призводять до зубожіння українців.

Партія має намір розробити пакет антикорупційних реформ, щоб впроваджувати одночасно за всіма напрямками та "не дати шансу корупційній гідрі пристосуватися". Водночас партія матиме лівоцентристський характер із сильним екологічним напрямом. Захист тварин і екологічний напрям партії очолить членкиня громадського об’єднання "Комітет боротьби з корупцією і організованою злочинністю" Ірина Ольховська.

Клітіна каже, що вона як фаховий економіст є впевненою, що стимули для розвитку економіки можна поєднати із впровадженням принципів соціальної справедливості та європейських норм.

Як на ініціативу Клітіної відреагували в мережі

Медіа-експерт Отар Довженко зазначив, що Клітіну звільнили взагалі не через секс-скандал.

Нагадаю: двоє малопричетних людей у приватній розмові натякали, що Клітіна отримала посаду в міністерстві через ліжко За цим принципом (хтось у приватній розмові щось комусь сказав) кожна людина є фігуранткою секс-скандалу, корупційного скандалу, кримінальної хроніки тощо

– зауважив він.

А журналіст Роман Кравець підкреслив, якби Клітіна не була у відвертому купальнику, на її заяви ніхто б і увагу не звернув.

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