Яка явка виборців під час другого туру місцевих виборів: дані ОПОРИ
У громадянській мережі ОПОРА розповіли про явку виборців під час другого туру місцевих виборів станом на 12:00 15 листопада. Вона становить 8,6% при похибці в 0,62%.
Явка виборців у другому турі голосування зменшилася майже на 5% в порівнянні з першим туром. Про це повідомили у телеграмі ОПОРИ.
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Станом на 12:00 явка становить 8,6% за похибки в 0,62%. Натомість 25 жовтня на цей же час була 13,5%.
Явка на виборах 15 листопада станом на 12:00 / Інфографіка ОПОРИ
За даними руху "Чесно", станом на 10:00 явка на дільницях у містах, які обирають міських голів, становила:
- у Луцьку – 2,7% виборців,
- у Херсоні – 2,9%,
- в Одесі – 3%,
- у Кам'янець-Подільському – 3,7%,
- в Українці – 4,5%.
Нагадаємо, остаточна явка виборців під час першого туру місцевих виборів в Україні 25 жовтня становила 36,88%.
Другий тур виборів в Україні: що відомо
- 15 листопада другий тур проходить у таких містах: Луцьк, Одеса, Суми, Херсон, Кам'янець-Подільський, Краматорськ та Українка Київської області.
- Від початку голосування відкрилися всі 1 006 виборчих дільниць. Водночас 2 в Одеській області розпочали роботу із суттєвим запізненням.
- Крім того, спостерігачі зафіксували спроби виборців проголосувати без паспорта, а також недопуск своїх представників на виборчі дільниці. Більше про порушення читайте тут.
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