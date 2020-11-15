У громадянській мережі ОПОРА розповіли про явку виборців під час другого туру місцевих виборів станом на 12:00 15 листопада. Вона становить 8,6% при похибці в 0,62%.

Явка виборців у другому турі голосування зменшилася майже на 5% в порівнянні з першим туром. Про це повідомили у телеграмі ОПОРИ.

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Станом на 12:00 явка становить 8,6% за похибки в 0,62%. Натомість 25 жовтня на цей же час була 13,5%.



Явка на виборах 15 листопада станом на 12:00 / Інфографіка ОПОРИ

За даними руху "Чесно", станом на 10:00 явка на дільницях у містах, які обирають міських голів, становила:

у Луцьку – 2,7% виборців,

у Херсоні – 2,9%,

в Одесі – 3%,

у Кам'янець-Подільському – 3,7%,

в Українці – 4,5%.

Нагадаємо, остаточна явка виборців під час першого туру місцевих виборів в Україні 25 жовтня становила 36,88%.

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