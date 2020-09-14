Новопризначений голова Офісу Президента України Андрій Єрмак дав 12 лютого брифінг у Києві. На ньому він розповів про принципи роботи відомства під його керівництвом, свої пріоритети та прокоментував питання виборів на окупованому Донбасі.

Брифінг Єрмака відбувався під стінами Офісу Президента. Глава держави Володимир Зеленський призначив його очільником ОП вчора, 11 лютого, перед цим звільнивши Андрія Богдана.

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Напередодні цих подій у ЗМІ з'явилися чутки, що між Єрмаком та головою Офісу Президент Андрієм Богданом виник конфлікт. Чиновники нібито мають дуже різні характери, погляди на події в Україні та політику президента.

Зауважимо, Андрій Єрмак став помічником президента Зеленського у травні 2019 року. Він займався усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою. Зокрема, брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані та очолював групу зі звільнення українців з російського полону.

Головне з брифінгу Андрія Єрмака

Подякував Зеленському, Богдану і журналістам

На початку брифінгу Єрмак подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру та призначення його очільником ОПУ. Також він висловив вдячність і своєму попереднику Андрію Богдану, назвавши плітками інформацію про конфлікт між ними.

Незважаючи на багато пліток та інформації про якісь війни, які тут у нас відбувалися, я хотів би подякувати Андрію Богдану за той вклад і роботу, яку він зробив. Він дуже фахова та професійна людина,

– наголосив Єрмак.

Окрім того чиновник подякував журналістам, які допомагали, а іноді й критикували його під час перебування на посаді помічника Зеленського.

"Без медіа влада не може стати кращою, і ми мусимо це визнати", – додав він.

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Про принципи роботи Офісу Президенту

Єрмак зауважив, що раніше працював і зараз продовжить працювати над виконанням обіцянок, які чинна влада задекларувала ще під час президентської кампанії Володимира Зеленського. Вони спрямовані на те, аби Україна була успішною.

Також він озвучив принципи, якими буде керуватися на посаді керівника Офісу Президента.

Головними спікерами Офісу Президента мають стати наші справи і результат. Тому вся наша робота буде сконцентрована на цьому. Буду робити все необхідне, щоби в ОП основним принципом була комфортна атмосфера і провідна робота однодумців, які поважають один одного. Зроблю все, щоби не було ніякого телефонного права і втручання у державні процеси, ніяких інтриг. Все буде прозоро і чесно,

– наголосив Єрмак.

За словами чиновника, він намагатиметься бути максимально відкритим до людей і планує покращити комунікацію з боку Офісу Президента до "більш високого рівня".

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Про напрямки роботи в ОПУ

Андрій Єрмак наголосив, що попри роботу в Офісі Президента продовжить займатися питаннями міжнародної політики, адже це дуже важливо для України.

Також Єрмак назвав пріоритети своєї роботи в Офісі Президента:

Припинення війни на Донбасі – основний напрямок.

– основний напрямок. Робота на зовнішньополітичних напрямках . Україна сьогодні є в топі світової уваги, тож потрібно зробити усе для того, щоб "ті увага та інтерес давали нам конкретні результати".

. Україна Регіональна політика – планує більш активно працювати на місцях з головами ОДА.

– планує більш активно працювати на місцях з головами ОДА. Залучення інвестицій в Україну. Влада вже має конкретні кроки і програми, як це зробити.

Влада вже має конкретні кроки і програми, як це зробити. Реформування Офісу Президенита. Єрмак хоче, аби ОП став таким собі експертним відомством, де будуть сконцентровані найкращі кадри, що допомагатимуть главі держави виконувати його функції та досягати результатів за усіма напрямками його діяльності.

Про вибори на окупованому Донбасі

Офіс Президента планує провести вибори на Донбасі лише відповідно до українського законодавства. Для цього потрібно, аби на території не було іноземних військових угруповань чи незаконно озброєних людей, а спільний українсько-російський кордон перейшов під контроль Києва.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

На думку Єрмака, цілком логічним є проведення місцевих виборів на Донбасі восени – одночасно з виборами по всій території України. Проте для цього потрібно виконати певні умови. Українська сторона, зі свого боку, готова виконати усі домовленості, які були досягнуті, найперше під час нормандського саміту в Парижі.

У нас є чіткий план, що повинно відбутися для того, щоб наприкінці жовтня вибори могли пройти на усій території України відповідно до нашого законодавства. Я б не став говорити про якісь компроміси, вони можуть бути під час перемовин. І я готовий говорити з усіма патріотичними адекватними розумними силами у цій країні. Якщо треба буде 10-20 разів повторити, наприклад, що таке формула Штайнмайєра або який у нас план, я буду говорити з усіма,

– підкреслив Єрмак.

За його словами, це стосується і політичних сил у Верховній Раді, і суспільства. Адже сьогодні немає нікого, з ким влада не готова говорити, пояснюючи свою позицію.

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Також на думку Єрмака, одним із дуже важливих факторів є розвиток Донбасу. Після закінчення війни в регіоні влада хотіла б зробити там економічний хаб.

Ми хочемо зробити там сучасний економічний хаб. Завести якісь нові технології, бізнеси. Це дійсно наша територія і вона заслуговує на те, щоб отримати друге життя. Ми повинні зробити з Донбасу дійсно квітучий край, в якому буде розвиватись економіка,

– сказав глава Офісу Президента.

Окремо він прокоментував заяву лідера фракції "Слуги народу" Давида Арахамії щодо відновлення водопостачання в Крим. Напередодні нардеп висловив особисту думку, що погодився б подати воду на окупований півострів в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

"Я теж вчора зміг лише прочитати це в Інтернеті. Сподіваюся, що сьогодні побачу Давида і спитаю, що він мав на увазі. Але можу вам сказати, що вчора це була особиста думка Давида Арахамії", – пояснив голова Офісу Президента.

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Про Росію і Мінськ

Єрмак зауважив, що попри роботу в Офісі Президента, продовжить займатися перемовинами з Росією. Однак він зауважив, що поки не спілкувався із заступником голови АП Росії Дмитром Козаком, який тепер відповідає за "українське питання" замість Владислава Суркова.

Я ще не розмовляв з паном Козаком після його і мого призначення. Я думаю, що буду мати таку можливість. Але незалежно від того, хто буде представляти РФ у Мінську і у нормандському форматі, принципи які задекларував Зеленський є незмінними,

– заявив він.

Новопризначений голова ОП нагадав, що сьогодні будуть переговори Тристоронньої контактної групи у Мінську і влада України продовжує працювати для врегулювання конфлікту на Сході.

"Ми будемо продовжувати цю роботу, тому що немає нічого важливішого від закінчення війни і припинення загибелі наших людей. Усі наші громадяни мають повернутися. І я думаю, що це найважливіше завдання, яке ми отримали від Президента України, будемо його виконувати", - підкреслив керівник ОП.

Про свободу слова в Україні

Не оминув під час брифінгу Єрмак і тему свободи слова в Україні. Він заявив, що Офіс Президента особисто стане гарантом незалежності ЗМІ в Україні.

За дорученням Президента України ОП разом з іншими державними установами буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в нашій країні, – наголосив чиновник.

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Він також запевнив, що буде уважно слідкувати за роботою Верховної Ради і не допустить прийняття закону, який міг би якось обмежити свободу слова в Україні.

"Жодних законів, які будь-яким чином обмежили б права свободи слова в нашій країні, не буде прийнято. Це робота Верховної Ради, але, безумовно, ми будемо стежити за нею", – підсумував Єрмак.

Довідка. Нещодавно Мінкульт презентував законопроєкт про кримінальну відповідальність за дезінформацію. Документ спрямований на фактичний контроль ЗМІ на час російської агресії в Україні. Зокрема, він передбачає штрафи та навіть ув'язнення за поширення неправдивих даних. У Раді його жорстко розкритикували – там переконані, що законопроєкт може призвести до наступу на свободу слова.