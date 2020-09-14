Чого очікувати від Росії під час місцевих виборів в Україні
Ризики впливу Росії на місцеві вибори в Україні у 2020 році будуть більшими у порівнянні з президентськими та парламентськими виборами 2019 року.
Україні загрожує вплив Росії більше. ніж іншим країнами. Про це сказав голова Комітету виборців України Олексій Кошель, пише Укрінформ.
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"За оцінкою Комітету виборців, ризики російського впливу на місцеві вибори 2020 року будуть не меншими, навіть більшими, у порівнянні з минулими загальнонаціональними виборчими кампаніями", – пояснив він.
Голова КВУ також зауважив, що втручання Росії у вибори в Україні відбувається в кількох напрямках – зокрема, інформаційному.
Зараз російська медійна машина перетворюється на фабрику зі створення українських політичних зірок. Ми бачимо, що деякі українські політики є надзвичайно популярними в російських медіа,
– розповів Кошель.
Він також нагадав про поїздку до Москви Віктора Медведчука напередодні парламентських виборів в Україні минулого року, де той зустрічався з російськими прем’єр–міністром і президентом.
"Ця поїздка дуже широко висвітлювалася російським телебаченням, доступ до якого має значна кількість громадян України, а після кодування телеканалів, цей відсоток надзвичайно стрімко зріс", – зауважив Кошель.
КВУ також відзначає загрози фейкового спостереження за процесомвиборчої кампанії, роботу в соціальних мережах, роботу ботів, антиукраїнських сторінок.
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Що треба знати про місцеві вибори 2020
- Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися восени 2020 року. На них обиратимуться голови та ради більшості населених пунктів України, а також члени обласних рад.
- Участі у чергових виборах не братимуть лише ті населені пункти, які сформували свої органи місцевого самоврядування після 2015 року – у межах закону про децентралізацію влади та шляхом утворення ОТГ.