Про боротьбу на майбутніх місцевих виборах, підсумки роботи парламенту за друге півріччя та праймеріз у "Слузі народу" – в ефірі програми "Політанатомія" говорили політолог Володимир Фесенко, політтехнолог Тарас Загородній та політичний експерт Олег Саакян.

Також в ефірі 24 каналу експерти обговорили, чи закінчиться до осені політичний сезон, якщо депутати підуть на канікули.

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Про місцеві вибори в Україні

У п'ятницю, 16 липня, парламент проведе останній робочий день, і згодом має піти на канікули до осені. За словами політтехнолога Тараса Загороднього, відпочинку не буде. Тому що політичний сезон тільки розгортається через місцеві вибори.

Вони будуть значно жорсткіші, ніж парламентські. Через одну причину: на місцях з'явилися дуже великі гроші. Він навів такий приклад: у 2015 році бюджет розвитку Миколаєва був 100 мільйонів. У 2016 році через децентралізацію він уже був мільярд гривень.

"Враховуючи це, боротьба за місцевий бюджет буде просто шаленою", – зауважив політтехнолог.

Він також відзначив, що виборча кампанія вже стартувала в багатьох регіонах і де-факто ми бачимо це навіть в Ктєві та інших містах.

Ніхто нікуди роз’їжджатися не буде. "Слуги" вже попризначали своїх відповідальних за регіони. І там вже йде виборча кампанія. Думаю, що до 1 – 5 серпня роз’їдуться і відпочинуть,

– зазначив Тарас Загородній.

Політолог Олег Саакян зауважив, що раз на 5 років в депутатів немає канікул, коли відбуваються місцеві вибори. Кожні 5 років вони забувають про свої відпустки. Тому вони поїдуть на округи, буде агітація. Це стосуватиметься всіх фракції.

На його думку, для багатьох ці місцеві вибори стануть певним рубікон. Це не додатковий четвертий тур президентських виборів мав би бути. Це скоріше нульовий тур парламентських виборів. Чому конкуренція буде високою:

ресурс на місцях – шалений;

стара політична кров буде повертатися через місцевий рівень;

на тлі COVID-19 активізувалися мережі місцеві серед активістів, волонтерів, соціальні підприємства, які у 2014 – 2015 роках на тлі Революції Гідності і війни створилися. Це та частина суспільства, яка активізувалась, і сьогодні з COVID-19 вона прокинулась. І вони так само починають шукати, чи не піти їм в політику і частина з них заявляє це бажання. Тобто, там буде ще конфлікт старої крові і нових місцевих лідерів, які можуть себе спробувати.

"Нас чекає дуже запеклий період", – наголосив Олег Саакян.

На думку Володимира Фесенка, юристи, штабісти працюють зараз майже без пауз. Вони вже почнуть готувати документи щодо місцевих виборів.

Експерти одноголосно стверджують, що найімовірніше депутати повернуться до роботи, пов'язаної з місцевими виборами, вже до 5 серпня.

Що відомо про місцеві вибори 2020? Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. Українці обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Однак участь зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.



Місцеві вибори пройдуть за новим принципом. Виборці голосуватимуть за кандидата за відкритим списком. Зразок нового бюлетеня уже продемонстрували нардепи від "Слуги народу". Раніше ЦВК просила Кабмін та Верховну Раду виділити гроші на місцеві вибори у жовтні 2020 року. На проведення голосування не вистачає понад мільярд гривень.

Олег Саакян вважає, що депутатів можуть зібрати на позачергові засідання, аби розглянути питання, зокрема, стосовно виборчого законодавства. "Оскільки ми розуміємо, що по районах ще відкрите питання стосовно їхньої кількості. Хочуть зменшити, укрупнити райони", – пояснив він.

Тарас Загородній пояснив, що виникла колізія, оскільки у виборчому кодексі було прописано ще раніше так, що де-факто там не було і районів. Оскільки в Україні є децентралізація, і все має відбуватися через ОТГ. Втім він не вважає, що депутати цим займатимуться.

Про "антиколомойський" законопроєкт

За словами політтехнолога Тараса Загороднього, Володимир Зеленський продемонстрував, що не готовий йти на забаганки Ігоря Коломойського, принаймні, на пряму. Але зауважив щодо деяких нюансів. Зокрема, в Конституційному суді вже оскаржується зміна регламенту, а далі буде оскаржуватись вже цей закон.

Детальніше про те, чому "антиколомойський" законопроєкт можуть скасувати – читайте тут

Про результати праймеріз у "Слузі народу"

"Слуги народу" провели внутрішньопартійне голосування, під час якого обирали кандидати в мери столиці. На праймеріз перемогла Ірина Верещук. Президент Володимир Зеленський вже затвердив її кандидатуру. Втім політолог Володимир Фесенко все ж вважають, що у неї небагато шансів.

Він пригадав, що ще в травні Зеленський сказав, що може бути позапартійний кандидат.

Про кандидатуру Ірини Верещук на посаду мера Києва – читайте тут.