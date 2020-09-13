Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує вийти на зміни в Конституції щодо децентралізації влади до місцевих виборів у 2020 році. Проте пандемія COVID-19 може внести свої корективи.

За його словами, влада активно завершують реформу децентралізації, і найближчим часом буде сформований весь перспективний план областей, що дозволить переходити до наступного етапу, а саме виборчого процесу. Про це повідомило видання "Інтерфакс-Україна".

Цікаво Зеленський підписав зміни до закону про місцеве самоврядування: що вони передбачають

"Сьогодні у нас створено 1029 громад. Загальна кількість громад, які повинні бути створені, – 1300. Конфліктних – приблизно 110, тобто у 8% громад є напруга. Більшість цих конфліктних випадків були створені через місцеві еліти. Для такої глобальної реформи 8% напруги в громадах, це прийнятний показник", – пояснив Денис Шмигаль.



Денис Шмигаль / Фото Еспресо TV

На думку прем'єр-міністра, субрегіональна освіта потрібна, тому що громадам, яких є 1300, буде важко домовлятися і приймати спільні рішення. Бюджетів в районі не повинно бути, але цей об'єднавчий і координаційний елемент повинен залишитися.

Читайте також Рада схвалила зміни до закону про місцеве самоврядування: подробиці

Як повідомлялося, Кабмін вже затвердив перспективні плани формування територій громад Житомирської, Миколаївської, Харківської, Івано-Франківської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Луганської, Вінницької, Чернівецької, Донецької, Черкаської, Волинської, Кропивницької, Полтавської, Чернігівської, Закарпатської, Дніпропетровської, Київської, Сумської та Рівненської областей.

Що таке децентралізація?Фактично реформа передбачає передачу повноважень і фінансів від центральної державної влади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування.



Реформа децентралізації передбачає, що сільські, селищні, міські ради та їхні виконкоми повинні мати широкі повноваження і достатньо грошей, щоб могти самотужки розв'язувати всі місцеві питання та нести за це відповідальність.



У ході створення ОТГ дещо порушуються кордони адміністративних районів, які нині існують. Тож можливість їх перегляду є необхідністю для продовження реформи.