Партія "Слуга народу" у рідному місті Зеленського зробила ставку на людину, яка не визнає Росію агресором. Що відомо про Дмитра Шевчика, який претендує на посаду мера Кривого Рогу. Деталі його біографії читайте у статті.

Дмитро Шевчик хоч і працює керівником одного з підприємств Ріната Ахметова, проте він не є його людиною. Сайт 24 каналу знайомить з біографією кандидата на посаду мера Кривого Рогу від "Слуги народу".

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Насправді Дмитро Шевчик представляє інтереси проросійського олігарха й політика Вадима Новинського. Про це написав журналіст Олексій Братущак.

На мера Кривого Рогу від "слуг" піде Дмитро Шевчик. Пишуть, що це від Ахметова. Але це не зовсім так. Шевчик – менеджер компанії Ахметова. Але він – людина бізнес-партнера Ахметова Вадима Новинського. Там і побєдобєсіє на обличчі, і РПЦ мізків. Також Шевчик – депутат облради від Опоблоку,

– пише Олексій Братущак.

Біографія Дмитра Шевчика

Народився у Кривому Розі у 1977 році. Одружений. Виховує трьох синів. Має непогану освіту:

у 1999 році закінчив Київський економічний університет за спеціальністю "Маркетинг";

у 2003 – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність "Міжнародне право";

у 2013 році отримав освіту у Міжнародному інституті менеджменту ЛІНК за спеціальністю "Управління діяльністю та змінами";

у 2015 закінчив Національну академію державного управління при Президентові України та отримав спеціальність "Державне управління";

у 2015 році навчався у Бізнес-школі Insead (Франція) за "Програмою розвитку стратегічного лідерства".

З 2003 року працював у ПАТ "ПівдГЗК" у Кривому Розі на посаді заступника генерального директора з комерційних питань. У 2015 році призначений генеральним директором ПАТ "ЦГОК" у Кривому Розі. Обидва підприємства належать Рінату Ахметову.

Політична діяльність

У 2006 році балотувався у Верховну Раду від Блоку Литвина, але не пройшов. У 2015 році став депутатом Дніпропетровської облради від Опозиційного блоку.

Згідно з даними ГО "Рух ЧЕСНО", Дмитро Шевчик прогулює половину засідань ради. У 2018 році він був включений у список кандидатів на відкликання.

Варто зауважити, що засідання облради збирається приблизно один раз за три місяці.

Шевчик також ігнорує свою профільну комісію з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування. У 2018 році депутат жодного разу не прийшов на засідання.

Цікаво, що на сайті Дніпропетровської облради значиться, що своїм помічником Дмитро Шевчик призначив власного брата – Антона.

Погляди

Журналіст Олексій Братущак пов’язує Дмитра Шевчика із Вадимом Новинським. На своїй сторінці у Facebook Шевчик іноді поширює передачі, які веде проросійський олігарх на телеканалі НАШ.

Скриншот зі зсторінки Дмитра Шевчика у Facebook

Також багато про що говорить ось це фото, яке ми узяли зі сторінки Facebook ймовірного мера Кривого Рогу.

Дмитро Шевчик поширює заборонену в Україні комуністичну символіку / Фото facebook.com/dmytro.shevchyk

Під час презентації кандидатів в мери від Слуги народу, до Дмитра Шевчика підійшов журналіст Новое время й спитав чи визнає він Росію агресором. Конкретної відповіді не прозвучало.

Чим володіє

Згідно декларації за 2019 рік, Дмитро Шевчик заробив більше 12 мільйонів гривень й отримав 1687 страхових виплат.

Його дружина отримала гроші за відчуження нерухомості – 630 тисяч гривень.

На рахунках сім'ї зберігаються: в гривнях – більше одного мільйону гривень. Більше 700 тисяч доларів США. Більше 200 тисяч євро і ще 87,5 тисяч угорських форинтів.

Сім'я володіє трьома квартирами в Кривому Розі, сукупною вартістю 270 тисяч гривень.

Що стосується транспорту, то можливий майбутній мер Кривого Рогу автомобілів не має. BMV 730D 2015 року випуску записано на дружину. Катери – DORADO SILVER і Южанка-2 знаходяться у власності третіх осіб. Сам Дмитро Володимирович володіє лише двома причепами.

Зате він може похизуватися двома зовсім недешевими наручними годинниками марок Blancpain і Rolex. Їх вартість в декларації не вказується.

Шанси на перемогу

Політолог Ігор Рейтерович у коментарі для сайту 24 каналу розповів, що у Дмитра Шевчика будуть хороші шанси на перемогу, якщо на вибори не піде діючий мер Юрій Вілкул – батько Олександра Вілкула.

Проте 70-річний Юрій Вілкул вже веде активно мерську кампанію, попри заяви, що більше не балотуватиметься на цю посаду.

Політики можуть розраховувати на голоси одного електорату. Вілкулів і Шевчика пов’язує Рінат Ахметов, вони представляють його інтереси.

Дмитро Шевчик та Юрій Вілкул / Фото facebook.com/dmytro.shevchyk

Варто додати, що ОПЗЖ також планує висувати власного кандидата – Костянтина Павлова.