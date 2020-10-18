Чимало українських зірок висловили бажання піти в політику. Тому нині балотуються у депутати міських та обласних рад, а також хочуть стати мерами. Серед них – відомі спортсмени, коміки та навіть колишній "Холостяк".

Сайт 24 каналу "прогулявся" списками кандидатів різних регіонів, аби з'ясувати: хто зі знаменитостей вирішив кардинально змінити своє амплуа.

До теми Хто йде у мери Києва: список і рейтинг кандидатів

Київ

Сергій Притула – "Голос"

Шоумен балотується в мери Києва. Він займається волонтерською діяльністю, є креативним продюсером та ведучим розважального телешоу "Хто зверху?". Колишній керівник "Вар'яти-шоу" – зйомки в останньому його сезоні стали для Притули прощальними. Багато українців пам'ятають його також як ведучого ранкового шоу "Підйом" на "Новому каналі", учасника української версії "Камеді клаб", ведучого національних відборів "Євробачення".

На парламентських виборах 2019 року балотувався в народні депутати України від партії "Голос" (№ 30 у виборчому списку, до Ради не пройшов).



Сергій Притула / Фото Facebook

Олена Філонова – "Разом сила"

Популярна блогерка та ведуча проєкту "Ревізор краси" також іде у мери Києва. Раніше брала участь у низці телешоу, що і принесло їй популярність. Серед них – "Хто проти блондинок?", "Співай, якщо зможеш", "Піраньї". У 9 та 10 сезонах "Ревізора" "інспектувала" салони краси, перукарні, косметологічні студії тощо.

Має 784 тисяч підписників в Instagram, з якими регулярно ділиться подробицями свого життя та розповідає про б'юті-тренди.



Олена Філонова / Фото efilonova, Instagram

Олександр Шовковський – "Удар"

Ексголкіпер київського "Динамо" та збірної України з футболу балотується до Київради під другим номером партії чинного мера Віталія Кличка. Є помічником головного тренера Андрія Шевченка у національній збірній України. Має активну громадянську позицію, був одним із небагатьох відомих спортсменів, хто підтримував Євромайдан.



Олександр Шовковський / Фото 1927.kiev.ua

Михайло Присяжнюк – "Слуга народу"

Правозахисник та ведучий соціального проєкту "Один за всіх" балотується до Київради.

На телебаченні працює з 2012 року, відколи став експертом у проєкті "Вагітна у 16" на телеканалі СТБ. Після цього почав поєднувати адвокатську діяльність із роботою на телебаченні. Є постійним експертом низки проєктів, зокрема – "Один за всіх", "Все буде добре", "Слідство ведуть екстрасенси". На сайті каналу його називають "народним адвокатом".



Михайло Присяжнюк / Фото СТБ

Георгій Зантарая – "Слуга народу"

Перший чемпіон світу з дзюдо в історії України балотується до Київради. Є уродженцем Грузії, однак сім'я переїхала до Києва на початку 1990-х. ДЮСШ "Юний спартаківець" у столиці носить ім'я спортсмена: реконструйовану за кошт представників різних політичних сил спортивну школу Зантарая відкрив у вересні цього року. Тут же він сам займався з дитинства.



Георгій Зантарая / Фото Європейські ігри

Сергій Конюшок – "За майбутнє"

Чемпіон світу, світовий рекордсмен зі стронгмену балотується в депутати Київради. Сьогодні, крім професійної спортивної кар'єри, Конюшок тренує багатьох зірок українського шоу-бізнесу, займається телевізійної діяльністю і науковою роботою.

Спортсмену належить 15 рекордів України. Брав участь в 4-х телевізійних проєктах "Ігри патріотів", з 2014 року – головний продюсер та ведучий проєкту "Богатирі" на телеканалі "2+2", веде активну громадську діяльність.



Сергій Конюшок / Фото РowerРro

Денис Силантьєв – "За майбутнє"

Чемпіон світу та Європи з плавання, призер Олімпійських ігор балотується до Київради. Був народним депутатом 8-го скликання ("Радикальна партія"). У Раді очолював МДО "Здорова Нація" та МДО "Сприяння розвитку водного транспорту України". Є кандидатом педагогічних наук.



Денис Силантьєв / Фото Артур Палатний / Facebook

Олена Говорова – "Слуга народу"

Легкоатлетка, призерка Олімпійських ігор 2000 року, радниця голови Офісу президента з питань спорту також балотується до Київради.

Є частою гостею телеканалу "Мегаспорт", де коментує змагання з легкої атлетики. Протягом Олімпіади у Пекіні була ведучою програми, у якій підводилися підсумки спортивного дня. А під час Олімпіади у Лондоні разом із Савіком Шустером вела "Олімпійські пристрасті" на Першому національному телеканалі.



Олена Говорова / Фото elen_govorova, Instagram

Дмитро Черкасов – "Батьківщина"

Відомий український і турецький плавець балотується в депутати Київради від Печерського району столиці. На Іграх ісламської солідарності 2013 року у Індонезії здобув 4 золотих та одну срібну медаль. У 2016 році взяв участь у зйомках реаліті-шоу "Холостяк" на телеканалі СТБ, завдяки чому здобув популярність серед українців.



Дмитро Черкасов / Фото СТБ

Вінниця

Віктор Бронюк – "Партія Вінничан"

Співак, лідер українського гурту ТІК балотується до Вінницької облради. Разом із колегами по гурту знявся у кінострічці "Ржевський проти Наполеон", тричі ставав найкращим гравцем інтелектуальної гри "Що? Де? Коли?". Носить звання "Почесного громадянина Вінниці".



Віктор Бронюк / Фото ТІК, Facebook

В'ячеслав Узелков – ОПЗЖ

Відомий український боксер та телеведучий балотується у мери Вінниці. Завершивши боксерську кар'єру, став зірковим тренером шоу "Зважені та щасливі" на телеканалі СТБ.

Був членом журі талант-шоу "Україна має талант". Початок політичної кар'єри спортсмена пов'язують саме із його співпрацею з дружиною Віктора Медведчука (ОПЗЖ) Оксаною Марченко, яка була ведучою цього проєкту.



В'ячеслав Узелков / Фото СТБ

Одеса

Олег Філімонов – "Слуга народу"

Український гуморист, учасник команди КВК "Одеські джентельмени" балотується у мери мер Одеси. Народився у Миколаєві, але за походженням він росіянин. Знімався у низці фільмів та був ведучим кількох розважальних проєктів ("Джентльмен-шоу", "Камера сміху", "Філімонов та компанія"). Заслужений та народний артист України.



Олег Філімонов / Колаж 24 каналу

Тернопіль

Віктор Гевко – "Слуга народу"

Шоумен, капітан КВК-команди "VIP Тернопіль" балотується у мери Тернополя. Тричі здобував перемогу у шоу "Розсміши коміка", є автором та актором скетч-шоу "Країна У", учасник "Ліги сміху" (проєкт "Кварталу-95").

Про політичні амбіції заявляє не вперше: у 2015 році балотувався до Тернопільської облради, а у 2019-му був довіреною особою тоді ще кандидата у президенти Володимира Зеленського.



Віктор Гевко / Фото Facebook