Ідею спільного патрулювання окупованого Донбасу обговорюють в українському уряді вже не перший день. Олексій Данілов розповів, хто зможе брати участь у патрулях та носити зброю.

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Liga.net. наголосив, що мова йде про патрулювання територій, а не кордону, і що остаточні склади патрулів будуть узгоджені в протоколах.

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Загалом у спільні патрулі ОРДЛО повинні увійти представники України, ОБСЄ та місцевих громад, але не бойовики.

Місцеві жителі – раз, але ми говоримо, що це не бойовик і не вбивця. Представники ОБСЄ або іншої інституції. Представники Національної гвардії,

– сказав Данілов.

За словами політика, у спільних патрулях однозначно повинна брати участь якась міжнародна інституція. Данілов також пояснив, хто конкретно з місцевих жителів може брати участь у патрулях.

Ви маєте свій паспорт громадянина України, і там є ваша реєстрація. Місто Луганськ Луганської області. Ми з вами можемо брати участь в патрулюваннях територій, а не кордону,

– пояснив секретар РНБО.

Олексій Данілов наголосив, що зброя може бути тільки у тих людей, які мають безпосереднє відношення до українських інституцій: Нацгвардія, прикордонники з правом на носіння зброї.

Загалом "це непроста ситуація, вона вимагає багато зусиль, тому що погоджувати завжди вкрай складно".

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Спільне патрулювання має виглядати наступним чином: коли починаються вибори на Донбас заходить українська поліція, до них у присутності міжнародних сил приєднуються представники місцевих громад. Далі вони починають спільне патрулювання. Більше – читайте тут.

Що передбачає ідея спільних патрулів на Донбасі?Цю ідею висловив Володимир Зеленський. Вона полягає у тому, щоб лінію розмежування на Донбасі контролювали спільно українські військові, ОБСЄ та "представники окупованих територій". Водночас президент не уточнював, чи мовиться саме про бойовиків.



Згодом ідею вже коментував Вадим Пристайко. Відповідаючи на питання про можливу участь у патрулях проросійських бойовиків, він лише зазначив, що "міжнародні досвіди конфліктів показують, що до таких кроків доводиться вдаватися".



У Росії ж заявили, що цю ідею Зеленському потрібно обговорювати з "керівництвом бойовиків".