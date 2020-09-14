Олександр Корнієнко запевнив, що в його розмові з Давидом Арахамією про Ірину Аллахвердієву вони говорили виключно як про красуню. Все решта, зокрема й фраза про "бабу робочу, як корабельна сосна" – про миколаївську бізнесвумен Тетяну Домбровську.

Щиросердечне зізнання щодо об'єкту свого висловлювання Олександр Корнієнко опублікував у власному фейсбуці.

Цікаво "Баба робоча, як корабельна сосна": Арахамія і Корнієнко вляпалися у скандал в Миколаєві

Він пояснив, що Тетяна Домбровська вразила його своєю енергією і запалом до праці. Тож він вбачає її гідним кандидатом на місцевих виборах від партії "Слуга народу".

Форму для висловлення свого захоплення я обрав не дуже доречну. Місцями вона неоднозначна, а місцями – просто образлива. Вона може сприйматися як сексизм чи інші форми дискримінації,

– підкреслив голова партії.

За це він перепросив у Тетяни Домбровської й запросив її до участі у праймеріз. Хоча, як він сам зауважив, вона може відмовитися від подальшої співпраці з партією.

"Прокоментую питання про монтаж. Дійсно, у прямому ефірі це неможливо зробити. Слід бути відморозком, щоб переконувати в цьому всю спільноту. Втім, ми з Давидом пам'ятаємо, що між двома обговореннями була трохи довша пауза", – зауважив Олександр Корнієнко.

Резюмуючи, він попросив вибачення у всіх українців, зокрема виборців "Слуги народу". Корнієнко зазначив, що такі висловлювання недопустимі. Тож він пообіцяв, що ця ситуація стане для нього уроком.

Звернення Олександра Корнієнка: дивіться відео

Хто така Тетяна Домбровська

Це бізнесвумен з Миколаєва. За інформацією місцевих ЗМІ, Корнієнко в партії лобіює її як кандидатку в мери Миколаєва. Вона також була на тій скандальній презентації.

Також Домбровська очолює громадську організацію "Майбутнє Миколаєва".



Тетяна Домбровська / фото NikLife