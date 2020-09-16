Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що багато хто в Офісі Президента пропонував йому взяти участь у перегонах мера столиці.

Про це Ляшко заявив в інтерв'ю програми "Перехресний допит" на 24 каналі. І додав, що в кожної людини можуть бути амбіції на посаду мера чи президента.

Читайте першу частину інтерв'ю Реальна ситуація з COVID-19 в Україні та чого чекати далі: ексклюзивне інтерв'ю з Ляшком

Він розповів, що дивується, чому його запитують про політичні амбіції, оскільки він уже політик.

У кожної людини можуть бути мерські амбіції, президентські амбіції, амбіції народного депутата, міністра, але питання в чому? У тому, що кожна людина повинна, перебуваючи на посаді, віддаватися цій посаді повністю для того, щоби зробити все можливе для порятунку життя і здоров'я українців,

– заявив Ляшко.

На запитання журналістки, чи таки є в нього мерські амбіції, Ляшко конкретно не відповів і уникав цього питання.

"Заступник міністра, за законом, це – політична посада. То чи є в мене амбіції політика? Якщо я прийшов на позицію заступника міністра, то я прийшов у політичну сферу. Але в політичній сфері також повинні бути професіонали. Коли ми говоримо про те, що я перебуваю зараз на цій посаді, я хочу, щоби мене оцінювали, як професіонала в конкретній сфері боротьби, наприклад, зараз із коронавірусом і відновленням системи протиепідемічного захисту", – ствердив Ляшко.

І додав: "Коли будуть заяви про певні мерські амбіції, будуть розпочинатися вибори, тоді, будь ласка, давайте будемо ставати й дискутувати".

Тому, на його думку, головне – спільно рухатися до цілі, а не використовувати певні амбіції.

Дивіться відео інтерв'ю з Віктором Ляшком у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі:

Віктор Ляшко та вибори мера Києва: що відомо

В ЗМІ давно є чутки про те, що Віктора Ляшка можуть висунути кандидатом в мери Києва. Однак зробити це може лише політична партія. Тож найчастіше називалася партія "Слуга народу", яка може зробити саме Ляшка своїм кандидатом на місцевих виборах в Києві.

Однак конкретної відповіді на те, чи погодиться він брати участь у виборах мера столиці – так і не дав.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. На них обиратимуть міських голів та депутатів селищних, міських та обласних рад. У тому числі і міського голову Києва.

Другу частину інтерв'ю, у якій Ляшко розповів, коли чекати вакцину від COVID-19 – читайте тут.