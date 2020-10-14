Проти чинного мера Кривого Рогу Юрія Вілкула можуть відкрити кримінальну справу та вручити підозру, однак експерти не виключають, що це може бути передвиборчою технологією.

Інформація про це днями з'явилася у місцевих ЗМІ, а пізніше підтвердив і сам Юрій Вілкул, записавши офіційне звернення до містян, передає 34.ua.

"Хочуть реанімувати сфальсифіковану ще у 2015 році кримінальну справу. Мета – це прямо написано в їхніх офіційних паперах – вручити мені підозру, обрати мені запобіжний захід", – сказав він.

У пресслужбі прокуратури коментувати ситуацію не готові. Телефоном пояснили: про відкриття кримінальної справи та вручення підозри очільнику Кривого Рогу поки нічого не знають.

Тим часом, експерти припускають, мова може йти про типову виборчу технологію, коли окремий кандидат створює образ жертви.

"Це спосіб зіграти на емоціях виборців, викликати до себе жаль, співчуття. Його використовують представники опозиції у Кривому Розі, а зараз ним може скористатися і мер міста. Мовляв, у всьому винна центральна влада, а я жертва, яку переслідують", – пояснив політолог Володимир Фесенко.

Нагадаємо, вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Українці обиратимуть мерів, голів ОТГ, а ще місцевих, районних та обласних депутатів.