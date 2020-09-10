Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай виступив проти проведення місцевих виборів у прифронтових населених пунктах.

Про те, що Луганська ОДА виступила проти проведення місцевих виборів у прифронтових населених пунктах, повідомив її очільник на брифінгу у Сєвєродонецьку, передає hromadske.

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Я вважаю, що не можна проводити виборів. Я підтримую у цьому випадку позицію сусідів (Донецької ОДА — 24 канал). Це стосується національної безпеки,

— наголосив Гайдай.

Де саме не буде виборів вирішуватимуть депутати. Також найближчим часом в Луганській ОДА ухвалять рішення щодо керівника військово-цивільної адміністрації міста Щастя Дмитра Скворцова. У червні 2019 року його спіймали на хабарі, але чиновник продовжує працювати.

Позиція Донецької ОДА

Донецька ОДА також не підтримує проведення виборів у населених пунктах, що перебувають у районі ураження великокаліберної й реактивної артилерії проросійських бойовиків.

Коли відбудуться місцеві вибори?

За чинним законодавством, місцеві вибори мають відбутись в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень — 25 жовтня 2020 року. Вибори повинні пройти на всій території країни одночасно.

Місцеві вибори на окупованих територіях

Президент Росії Володимир Путін раніше заявив, що проведення місцевих виборів 25 жовтня порушує умови мінських угод і може зашкодити вирішенню конфлікту на Донбасі. Однак в Конституції України чітко вказано, коли мають відбуватися місцеві вибори в Україні.

Віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков наголосив, за мінськими домовленостями місцеві вибори в ОРДЛО мають відбутися саме за окремим законом. Якщо парламент ухвалить окремий закон про особливості виборів в ОРДЛО, то відповідно, прийме свою постанову. Парламент України – єдиний суверен таких рішень.