Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що окуповані Росією території України нібито не можна повертати силоміць, адже це буде "братовбивчою війною". Також Тищенко наголосив, що на Донбасі потрібно провести демократичні місцеві вибори.

За словами політика, одного разу росіяни отямляться і згадають, що колись ми всі були братніми народами. Про це Тищенко заявив в інтерв'ю для ютуб-каналу "Ходять чутки".

Зверніть увагу Тищенка можуть покарати за "Велюр": який штраф загрожує нардепові

"Старші брати захищають менших"

За словами нардепа, росіяни – це наші друзі, але їхні керівники тягнуть країну у безодню.

Треба, щоб вони згадали, що колись ми були братніми народами. Щоб вони згадали, якщо хтось претендує на право бути старшим братом, то в родині старші ніколи не кривдили молодших, а навпаки – захищали,

– заявив нардеп.

"Зеленський впорався зі своїм завданням"

Тищенко переконаний, що Володимиру Зеленському вдалося впоратися з обов'язками президента, адже на Донбасі начебто не стріляють.

Зауважимо, що минув перший місяць, відколи набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі. За цей час в зоні ООС Україна не зазнала жодної бойової втрати внаслідок обстрілів бойовиків. Окупанти не стріляють із важкого озброєння, однак регулярно порушують домовленості, влаштовуючи збройні провокації.

Політики, які без бою здали Донбас, будуть за це покарані, заявив також нардеп. Тищенко згадав, що родина його дружини є біженцями з окупованих територій.

На Донбасі необхідно провести вибори

За словами нардепа, жителі Донбасу своєю батьківщиною вважають Україну, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють. І єдиним шляхом до повернення контролю над кордонами, на думку політика, є чесні демократичні вибори. Саме вони мають повернути мир і возз'єднати сім'ї.

Заява Тищенка обурила українців

Користувачі мережі не оцінили інтерв'ю з Тищенком. Після численної кількості негативних коментарів, адміністрація каналу "Ходять чутки" у коментарях заговорила про "ботоферму".

Додамо, що на момент написання новини під відео користувачі поставили 3,5 тисячі лайків і 2,1 тисячі дизлайків.