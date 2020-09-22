У межах виборчої кампанії 2020 року в Україні тривають активні підкупи виборців. Політики не скупляться і пропонують українцям курячі яйця, польоти на повітряних кулях та гори секонд-хенду.

Агітацію з ознаками непрямого підкупу перед місцевими виборами викрила громадська організація "Опора".

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Рівне

У Рівному на зупинці громадського транспорту місцевим жителям роздавали курячі яйця із написом "Герман з яйцями". Вочевидь, мовиться йде про кандидата у мери міста Віталія Германа. Сам політик назвав цю ідею "прикольною", однак заперечив свою причетність до атракціону небаченої щедрості.



У Рівному виборців намагалися підкупити наборами яєць / Фото Типового Рівного

Київ

Жителів Києва потішили столами для настільного тенісу та брендованими ракетками. На них красувалося прізвище потенційного кандидата в депутати Київської міськради Олександра Пабата. От тільки отримати щедрі подарунки могли не всі охочі, а лише ті, хто заповнили спеціальну анкету з персональними даними, місцем реєстрації і фактичного проживання.



Киянам роздавали тенісні столи та ракетки / Фото Громадської організації Олександра Пабата

Полтава

Враження – найкращий подарунок, тому депутат від "Слуги народу" Сергій Іващенко пробував задобрити виборців з Полтави польотом на повітряній кулі. Розвагу провели до Дня Незалежності. У штабі політика розповіли, що оренда кулі коштувала 10 тисяч гривень. Політати коштом "Слуги народу" змогли приблизно 170 українців.

У Полтаві українців катали на повітряних кулях / Фото з фейсбук-сторінки "Полтаві зміни"

Одещина

Кандидат в депутати Одеської облради від "Батьківщини" Олег Корженко до перемоги вирішив приїхати. Аргументуючи, що в наш час важливо підтримувати листонош, він вручив їм сім велосипедів.



На Одещині працівницям пошти подарували велосипеди / Фото з фейсбук-сторінки Олега Корженка

Політик Василь Гуляєв, який бореться за крісло мера Чорноморська на Одещині, влаштував народні забави із роздаванням секонд-хенду. Гостям також наливали безкоштовну каву в одноразових горнятках з логотипом кандидата та пригощали морозивом.



На Одещині людей намагалися підкупити секонд-хендом / Фото "Опори"