На Херсонщині "Слуга народу" висунула на голову ОТГ фігуранта справи Гандзюк
У Херсонській області обласний осередок "Слуги народу" висунув Сергія Бєліка на посаду голови Лазурненської ОТГ. Він є головою однойменної селищної ради, в якій проводили обшуки через напад на активістку Катерину Гандзюк. Крім того, Бєлік ще з 2016 року підтримував голову облради Владислава Мангера.
Висунути Бєліка кандидатом на голову ОТГ від "слуг" рекомендував народний депутат від 186 округу Олексій Ковальов. Про це з посиланням на рішення партійної конференції від 19 вересня повідомляє місцеве видання "Мост".
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Сергій Бєлік – чинний глава Лазурненскої селищної ради. З дня обрання у 2016 році на цю посаду Бєлік орієнтувався на голову облради Владислава Мангера. Після того, як Мангеру оголосили про підозру в замовленні вбивства Каті Гандзюк, Сергій Бєлік почав з бюджету фінансувати адвокатське об'єднання, яке захищає Мангера в суді,
– пише видання.
За даними видання, влітку 2019 року у Бєліка в кабінеті проходив обшук в рамках кримінальної справи за фактом вбивства Каті Гандзюк. Правоохоронці шукали сліди його допомоги в перереєстрації бази відпочинку кримінальному авторитету Олексію Левіну (Москалу) – підозрюваному в організації нападу на активістку.
Також Бєлік і підконтрольні йому депутати виділили земельну ділянку одному з нападників на Гандзюк – Володимиру Васяновичу. Під час допиту організатор нападу на активістку Сергій Торбін розповів, що питання про виділення землі вирішував Левін.
Причетність Мангера та Левіна до справи Гандзюк
- За інформацією слідства, радниця міського голови Херсона Катерина Гандзюк заважала керівнику Херсонської облради Владиславу Мангеру здійснювати незаконні рубки та підривала його авторитет в області.
- Мангер замовив в Олексія Левіна організацію нападу на Гандзюк влітку 2018 року.
- Виконавців злочину знайшов Сергій Торбін. Вони домовлялися про напад в офісі Ігоря Павловського.
- Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018 року. Вона померла в лікарні 4 листопада.
- П'ятеро людей зізналися та отримали вирок суду.
- Дніпровський райсуд Києва 20 серпня заарештував Владислава Мангера та Олексія Левіна. Вони перебуватимуть під вартою щонайменше до 18 жовтня. Водночас внести заставу та вийти під неї вони не зможуть.