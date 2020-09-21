У Херсонській області обласний осередок "Слуги народу" висунув Сергія Бєліка на посаду голови Лазурненської ОТГ. Він є головою однойменної селищної ради, в якій проводили обшуки через напад на активістку Катерину Гандзюк. Крім того, Бєлік ще з 2016 року підтримував голову облради Владислава Мангера.

Висунути Бєліка кандидатом на голову ОТГ від "слуг" рекомендував народний депутат від 186 округу Олексій Ковальов. Про це з посиланням на рішення партійної конференції від 19 вересня повідомляє місцеве видання "Мост".

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Сергій Бєлік – чинний глава Лазурненскої селищної ради. З дня обрання у 2016 році на цю посаду Бєлік орієнтувався на голову облради Владислава Мангера. Після того, як Мангеру оголосили про підозру в замовленні вбивства Каті Гандзюк, Сергій Бєлік почав з бюджету фінансувати адвокатське об'єднання, яке захищає Мангера в суді,

– пише видання.

За даними видання, влітку 2019 року у Бєліка в кабінеті проходив обшук в рамках кримінальної справи за фактом вбивства Каті Гандзюк. Правоохоронці шукали сліди його допомоги в перереєстрації бази відпочинку кримінальному авторитету Олексію Левіну (Москалу) – підозрюваному в організації нападу на активістку.

Також Бєлік і підконтрольні йому депутати виділили земельну ділянку одному з нападників на Гандзюк – Володимиру Васяновичу. Під час допиту організатор нападу на активістку Сергій Торбін розповів, що питання про виділення землі вирішував Левін.

Причетність Мангера та Левіна до справи Гандзюк