Уже цієї осені відбудуться місцеві вибори. Або не відбудуться – усе залежатиме від того, як Україна і світ впораються з епідемією коронавірусу. У будь-якому разі, розібратися з тим, хто є хто в місцевій владі – зайвим не буде.

Традиційно проголосувати за місцевих депутатів, міського чи сільського голову приходить кожен другий виборець. Це трохи менше, ніж голосують на президентських чи парламентських виборах. Усе про місцеві вибори – читайте в матеріалі "Вибори навиворіт" на 24 каналі.

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Територіальні громади

Територіальні громади ще 6 років тому вони були лише на папері – уряд тільки-но затвердив концепцію децентралізації. У 2015 році майже 160 громад пішли на перші вибори. Тепер їх приблизно тисяча.

Влада має амбітні плани провести найближчі місцеві вибори за новою системою. Щоправда, для цього доведеться відійти від добровільного об'єднання і створити громади там, де в місцевої влади руки до цього так і не дійшли.

Депутати місцевої ради

Вони відповідають за те, яким буде бюджет громади, скільки збирати місцевих податків, кому й під що виділяти землі громади. Загалом список повноважень місцевих рад – це майже 60 пунктів. Тому, якщо мешканцям не подобається, що депутати заклали в бюджеті на ремонт своїх кабінетів стільки ж, як на всю медичну інфраструктуру – шукати відповідальних далеко не треба.



За що відповідають депутати місцевої ради / Скриншот з відео

Голова громади

Голова громади є так званим прем'єр-міністром на місцевому рівні. Він відповідальний не лише за рішення, але і їхнє виконання А уряд, яким він керує – це виконавчий комітет ради. Виборці обирають лише голову, а от виконком затверджують місцеві депутати.



Голова громади / Скриншто з відео

Старости

Що характерно виключно для громади – це старости. Їх обирають на старостинських округах, які утворюють населені пункти громади. Староста представляє інтереси своїх виборців у громаді. Він входить до складу виконавчого комітету, бере участь у формуванні тієї частини бюджету, що стосується його округу, відповідальний за підготовку програм, які будуть реалізуватися на його окрузі.

Староста, голова та депутати місцевої ради – це базовий пакет місцевої влади. Ті, хто від виборців – на відстані витягнутої руки.

Депутати районних та обласних рад

Наступний рівень – депутати районних та обласних рад. Саме вони відповідальні за перерозподіл державних субвенцій на освіту, медицину, затвердження бюджету та соціально-економічних програм у межах району та області.



За що відповідають депутати районних рад / Скриншот з відео

Ще в депутатів місцевих рад є одна особливість – вони за свою роботу не отримують зарплатню. Але можуть суміщати депутатство з іншою зайнятістю. Головне, аби не було конфлікту інтересів.

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