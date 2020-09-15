Заява президента Зеленського про те, що на Донбасі не війна в Україні, а в Європі, звучала і раніше, і вона правильна. Тому що Європі зручно не чути цю тезу. Але Мюнхенська безпекова конференція нічого нового не дала Україні щодо вирішення проблеми конфлікту на Донбасі.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

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За його словами, в української влади немає стратегії стосовно вирішення конфлікту на Донбасі. Як реалізувати слово мир?

Щодо бачення розв’язання збройного конфлікту на Донбасі – тут не може бути половинчастої позиції. Або захищаєш національні інтереси України. Або визнаєш, що досягаєш миру, йдучи на поступки Росії. Є певний сенс у пропозиції Зеленського щодо спільного патрулювання по лінії розмежування. Утім, виникають певні питання,

– розповідає Сергій Постоловський.

Зокрема, зауважує політолог: не зрозуміло, яким чином українські військові разом із представниками незаконних бандоформувань ОРДЛО вестимуть спільне патрулювання на лінії розмежування. Кого і від кого вони захищатимуть?

При цьому експерт переконаний: нереально провести місцеві вибори в ОРДЛО в жовтні за українськими законами. За наявності окупаційних адміністрацій, бойовиків і російських військових.

Як у місцевих виборах в ОРДЛО братимуть участь такі партії, як "Свобода" або Національний корпус? Навіть під питанням "Слуга народу" і проросійська "Опозиційна платформа – За життя". Кремль створить там свої політичні місцеві проєкти на зразок За Донбас, які візьмуть абсолютну більшість голосів. Тому немає сенсу в проведенні таких виборів,

– підкреслює Постоловський.

Також, вважає експерт, попри заяви Росії, що зустріч у нормандському форматі в квітні може не відбутися, переговори пройдуть. Можливо, трохи пізніше. Бо Кремль, говорить Постоловський, зацікавлений у найшвидшому проведенні нормандського саміту, щоб частково пом’якшити санкції. З іншого боку, Росія може жити під санкціями, і час грає на користь Кремля.

Що треба знати про Мюнхенську конференцію з безпеки

Це найавторитетніший міжнародний форум. Конференція об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.

Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. У 2020 році захід пройде у 56 раз. Триватиме він 14 – 16 лютого. Цього року головними темами стануть конфлікти та роззброєння, питання клімату та охорони здоров’я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.

Президент Володимир Зеленський під час виступу наголосив, що не зовсім коректно вживати термін "війна в Україні", натомість потрібно казати "війна у Європі". При цьому Зеленський зазначив, що "вона разом з анексією Криму вже триває стільки ж, як і Друга світова, уявіть собі!" Президент наголосив, що його турбує зменшення уваги до українсько-російського конфлікту. Глава держави додав, що Україна хоче провести місцеві вибори по всій території України в жовтні 2020 року, однак тільки за законами України.

Дивіться відео виступу Володимира Зеленського: