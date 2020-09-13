У нас ніде не буде монобільшості, – Арахамія про місцеві вибори
Голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія вважає, що його політсила не здобуде монобільшості у місцевих радах після виборів 25 жовтня. Причина цього у турборежимі, оскільки нардепи не мали часу, аби працювати у регіонах.
Монобільшість – феномен лише для парламенту
Монобільшість – це феномен, який був характерний лише для парламенту. Про це Арахамія повідомив в інтерв'ю одному з українських телеканалів, інформує 24 канал.
Важливо Арахамія натякнув на відставки в Кабміні перед місцевими виборами
Щодо місцевих виборів, зазначив Арахамія, то їх неможливо програти, адже має бути точка очікування. Так, на Миколаївщині, а саме цю область курує лідер фракції, то він впевнений – його політсила буде першою та навіть зі значним відривом.
На місцевих виборах перемагати – собі дорожче, – Арахамія
На Заході України ситуація може скластись протилежно. Проте, на думку Арахамії, невисокими результатами засмучуватись не слід.
Насправді у місцевих виборах перемагати – собі дорожче. Як тільки тебе обрали – ти нагорі, як тільки пішов перший опалювальний сезон – тебе вже називають антиепітетами,
– зазначив політик.
Арахамія про розпад монобільшості у Раді
Ситуація була б набагато кращою, якби нардепи не працювали у турборежимі, наголосив Арахамія. Таким чином, вони не мали часу їздити по регіонах та будувати партійну систему. Проте це рішення на той момент було виправданим.
Щодо самої монобільшості у парламенті, то її розвал політик не виключає.
Є сценарії, що монобільшість може розвалитись. Вони пропрацьовуються. Цей факт не можна ігнорувати,
– сказав Арахамія.
Що відомо про місцеві вибори-2020?Голосування на місцевих виборах відбудеться 25 жовтня. Вибори відбудуться за новим Виборчим кодексом.
Підрахунок голосів закінчиться до 29 жовтня. До 6 листопада оголосять результати виборів.
Як відбуватимуться місцеві вибори у 2020 році / Інфографіка 24 каналу