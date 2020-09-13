Глава МЗС Німеччини Хайко Маас переконаний, що демократичні вибори в окупованих районах Донецької і Луганської області наразі неможливі. За його словами, нині на тих територіях не виконано необхідних для проведення виборів умов.

Тут свій вплив також має використовувати й Москва, заявив Хайко Маас в інтерв'ю Интерфаксу перед його візитом у столицю Росії.

До слова Перемир'я не без пострілів: на Донбасі бойовики вчинили чергову провокацію

Втім він зауважив, що нещодавні події на Донбасі дають привід для сподівання. Зокрема він тут виділив припинення вогню на Донбасі.

Це дає людям на сході України такий необхідний їм перепочинок. При цьому Україна проявила гнучкість і готовність йти назустріч,

– наголосив глава МЗС Німеччини.

При цьому він наголосив, що Німеччина продовжує розраховувати на те, що Росія братиме конструктивну участь в нормандському форматі.

"Для того, щоб слова не розходилися з ділом, Росія має використовувати свій вплив. Ми, звісно, разом із Францією готові продовжувати формувати цей процес у нормандському форматі", – розповів Хайко Маас.

Коротко про вибори на Донбасі: