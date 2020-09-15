Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що очільник ОПУ Андрій Єрмак начебто зустрічався з керівництвом ЦВК та тиснув на нього. Голова Центрвиборчкому Олег Діденко заявив, що не зустрічався з Єрмаком, однак від людей, наближених до Офісу Президента, надходила "рекомендація" щодо звільнення членів ЦВК.

Позиція ЦВК

Олег Діденко підкреслив, що не мав особистої зустрічі з Андрієм Єрмаком. Про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

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Водночас Діденко підтвердив, що від людей, наближених до Офісу Президента, йому надходила рекомендація про звільнення за власним бажанням. А також відсторонення від посади ще чотирьох членів ЦВК.

Можливо, я помиляюся і щось неправильно зрозумів. Але якщо найближчим часом будуть робитися спроби порушити якісь безпідставні кримінальні провадження, вживатимуться інші форми переслідування чи організовуватимуться інформаційні кампанії – тоді все стане на свої місця,

– підкреслив голова ЦВК.

Насамкінець він зауважив, що не боїться відставки. Проте безпідставне звільнення всього складу або окремих членів ЦВК напередодні виборів – це серйозна загроза для незалежності органу.

Позиція Офісу Президента

В Офісі Президента зазначили, що жодних зустрічей з представниками Центральної виборчої комісії їхній керівник не проводив. Про це мовиться у повідомленні пресслужби ОПУ.

Просто перевірте – не було зустрічей в Офісі Президента чи десь іще з членами ЦВК, як про це "повідомив" сайт zn. ua. Жодних команд, намагання втрутитися чи іншого подібного спілкування з членами ЦВК – всього цього не було. Ваші джерела вас обманули,

– заявили у пресслужбі ОПУ.

В Офісі Президента наголошують, що ЦВК – незалежний орган і має все для самостійної роботи, отож потреб у візитах Єрмака немає.

Про відвідини Єрмаком ЦВК писали ЗМІ

Зазначимо, що раніше видання "Дзеркало тижня" повідомляло, що Андрій Єрмак зустрічався з головою ЦВК Андрієм Діденком, а також секретарем ЦВК Оленою Гатауліною та іншими членами комісії. Начебто Єрмак вимагав від них звільнитись, оскільки вони "люди Андрія Богдана". У ЦВК це робити відмовились.

Таким чином, писали у "Дзеркалі тижня", президент Зеленський значно ускладнив відносини з Центрвиборчкомом перед місцевими виборами.