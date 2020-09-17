Партія "Опозиційна платформа – "За життя" має амбітні плани на місцеві вибори 2020 року. Саме тому їм вигідно розкачувати мовне питання, аби консолідувати та мобілізувати свій електорат.

Про те, навіщо ОПЗЖ дискусія щодо мовного закону, в ефірі 24 каналу у програмі "Політбюро" розповіли журналіст НВ Іван Верстюк та журналістка і радіоведуча Тетяна Даниленко.

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Амбітні плани ОПЗЖ

За словами Івана Верстюка, не варто розраховувати на те, що питання мови чи ставлення до реінтеграції Донбасу перестануть розколювати українське суспільство найближчим часом. Це вічні перевірені теми, що підтверджують і соцмережі – зокрема, останній випадок з McDonald's та їхнім меню. Верстюк пояснив, що політтехнологи таких партій як ОПЗЖ і не тільки бачать цю реакцію на теми, які консолідують або ж розділяють суспільство, та використовують її.

Буквально тиждень тому в мене було декілька розмов з Юрієм Бойком – одним з лідерів ОПЗЖ. Він якраз розповів, що в них страшенно амбітні плани на місцеві вибори. В них стоїть задача – взяти більшість в усіх міських та обласних радах Південної та Східної України. На це йдуть дуже суттєві ресурси. Відповідно, в ОПЗЖ розуміють, що мовна тема – це те, що збуджує їхній електорат,

– повідомив Верстюк.

Він додав, що мовна тема – це ще й те, що змушує людей задумуватися, чому їм потрібна ОПЗЖ, Медведчук і ця альтернативна точка зору, яка більше дивиться назад – в українське минуле, в часи Януковича. Для того, щоб консолідувати цей електорат, який просто не задоволений тим, що відбувається в Україні, потрібні теми, які служать маркером, які дозволяють цьому електорату відчути себе іншими, відчути свою політичну ідентичність, – переконаний Верстюк.

"І от ця політтехнологічна ідея дуже добре працює. Водночас протилежна річ – коли політтехнолог шукає те, що об'єднує – то це надзвичайно важко, бо українське суспільство дуже фрагментоване", – підсумував Верстюк.

В ОПЗЖ замало аргументів

Таку ж думку висловила і журналістка та радіоведуча Тетяна Даниленко. За її словами, ОПЗЖ зараз хапається за будь-яку соломинку, аби мобілізувати свій електорат. Окрім того, вона додала, що в конституційному поданні 51 депутата ОПЗЖ йдеться про те, що не просто російську мову утискають, а що сам закон прийняли з порушеннями.

Журналістка нагадала, що основна місія Конституційного суду – визначити, чи закон відповідає Конституції, а не вирішувати, чи закон був ухвалений з процедурними порушеннями.

"Тому, звичайно, це свідчить про слабку юридичну позицію (позицію ОПЗЖ – 24 канал). Коли йде підкріплення такими аргументами – це означає, що недостатньо інших причин. Мовляв, може там російська і не утискається, але закон був прийнятий з порушеннями", – пояснила Даниленко.

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Журналістка наголосила, що тему мови будуть підіймати доти, доки в парламенті існуватимуть проросійські партії.

"Здавалося б, це вже навіть не смішно – підіймати на енному році незалежності питання мови, і казати, що російську утискають. Але цю тему все одно підійматимуть доти, доки в нас будуть проросійські партії в парламенті", – підкреслила Даниленко.

Що відомо про розгляд в КСУ закону про мову КСУ 7 липня розпочав розгляд справи щодо конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відповідне подання надійшло до суду від 51 нардепа ще в червні 2019 року. Розгляд справи відбулося у формі усного провадження. У залі були присутні Вадим Новинський від ОПЗЖ та Олександр Долженков з "Опоблоку". Наразі засідання перенесли на 9 липня.



Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу