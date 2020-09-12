Жодних підстав для перенесення місцевих виборів в Україні через пандемію коронавірусу немає. Про це в коментарі 24 каналу наголосив глава Комітету виборців України Олексій Кошель.

За його словами, місцева кампанія в Україні стартує за два місяці до голосування. Тобто це буде в останні дні літа.

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Отже, в нас майже пів року до початку. А, як показує злагоджений досвід роботи Китаю в боротьбі з коронавірусом, за кілька тижнів хвороба пішла різко на спад,

– зауважує Олексій Кошель.

Водночас, наголошує політолог, через пандемію коронавірусу і прийняття законів для налагодження стосунків із МВФ ухвалення закону про вибори відійде на другий план. А цей закон неякісний. За його словами, так і не вирішені ключові питання виборчої реформи: обмеження політичної реклами, прозорості виборчих коштів.

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Якщо закон про місцеві вибори залишити в старій редакції, то є суттєві ризики. Зокрема, помилки в голосуванні десятків (!) відсотків виборців, які не розберуться в дуже складному бюлетені. А голоси підраховуватимуться дуже довго. Буде не ніч підрахунку, а повний хаос,

– переконаний Кошель.

Водночас, на думку експерта, тема коронавірусу позначиться на виборчій місцевій кампанії – зіграє на підвищення або пониження рейтингів партій. Як зауважує Олексій Кошель, два тижні тому з влади сміялися через ситуацію в Нових Санжарах. Сьогодні голосування в парламенті щодо прийняття комплексу екстразаходів для запобігання поширенню пандемії може дати плюс владним рейтингам.

Виборець оцінюватиме не програми партій і кандидатів у мери, обіцянки, інфраструктурні проєкти, а реальні дії щодо проблеми коронавірусу. Це буде одним з головних показників при голосуванні 25 жовтня,

– впевнений Кошель.

Зокрема, відзначає він, деякі потенційні кандидати в мери вже включилися у виборчу кампанію у форматі подолання коронавірусу. Кличко, який раніше всіх оголосив про введення низки заходів через коронавірус, можна сказати, вже зробив половину своєї кампанії.

Міські голови від Кам’янця-Подільського до Мукачевого, від Києва до Одеси скопіювали успішний досвід європейських міст. А мер Харкова Кернес, якщо епідемія пошириться в місті, перетвориться на політичного пенсіонера. Він поставив інтереси політичних ігор вище громади, – вважає глава КВУ.

Що треба знати про місцеві вибори 2020

Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуться голови та ради більшості населених пунктів України, а також члени обласних рад.

Участі у чергових виборах не братимуть лише ті населені пункти, які сформували свої органи місцевого самоврядування після 2015 року – у межах закону про децентралізацію влади та шляхом утворення ОТГ.

Через пандемію коронавірусу президент Франції Еммануель Макрон заявив, що другий тур муніципальних виборів відкладений у зв'язку з пандемією коронавірусу мінімум до середини липня. А колишній голова Європейської ради Дональд Туск запропонував перенести вибори президента в Польщі, перший тур яких призначений на 10 травня.



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