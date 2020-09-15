Під час четвертої сесії для парламентарів головним буде питання державного бюджету на 2021 рік. Крім того, заплановано розгляд низки соціальних та економічних законопроєктів.

Головне питання – держбюджет-2021

Дмитро Разумков розповів про плани роботи під час четвертої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання, повідомляє УНІАН.

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На цю сесію стратегічним буде саме питання державного бюджету на наступний рік,

– зазначив голова Ради.

Відповідно до законодавства, він має надійти до парламенту до 15 вересня.

Разумков додав, що Рада готова до цього повністю. Профільний комітет та всі інші комітети, які залучені у процес, готові працювати й вносити свої пропозиції.

Що це розглядатимуть на сесії

Спікер Ради також додав, що протягом поточної сесії буде більше політики, адже наближаються місцеві вибори.

"Але я сподіваюся, що конструктив буде більш вагомим та важливим для нардепів, ніж рейтинги на місцевих виборах", – наголосив Разумков.

Розглянуть також низку соціальних та економічних законопроєктів , зокрема пов'язаних з підтримкою малого та середнього бізнесу.

, зокрема пов'язаних з підтримкою малого та середнього бізнесу. Депутати мають ухвалити у 2 читанні законопроєкт про інвестиційних нянь .

Розглянути обіцянку "Слуги народу" про народовладдя . Це дозвіл проводити референдум самим громадянам, якщо вони зберуть понад 3 мільйони підписів. Вони зможуть також змінювати закони, якщо ті не стосуються амністії, податків та бюджету.

Також працюватимуть над законопроєктами про державні символи.

Реформи децентралізації – ухвалення законів про укрупнення районів.

Діджиталізація і розвиток IT-сфери – готується законодавство про створення "Дія Сity", свого роду віртуальної економічної зони, яка допоможе залучити більше IT-бізнесу в Україну та зробити нашу державу конкурентоздатнішою.

Продовження реформи парламенту.

Що розглядатимуть на четвертій сесії: відео

Голова парламенту висловив сподівання, що депутати працюватимуть не менш якісно, ніж раніше.

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