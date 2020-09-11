За тиждень Верховна Рада повертається з канікул до роботи у сесійній залі. На порядку денному насамперед питання бюджету. Чого ще очікувати від парламенту монобільшості та чи голосуватимуть "слуги народу" одностайно – читайте далі.

Місцеві вибори та держбюджет

Головною темою нового політичного сезону стануть місцеві вибори. Адже перегони призначили на 25 жовтня. Таку думку в коментарі 24 каналу озвучив політичний експерт Тарас Семенюк.

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"Це фокус усього політичного сезону, так би мовити, приз головний, за який будуть змагатися. Це такий екватор для провладної партії, особливо для її політики", – сказав політичний експерт Тарас Семенюк.

Боротьба буде запеклою – "Слуга народу" хоче повторити успіх парламентських виборів. 31 серпня мають затвердити усіх кандидатів на місцеві. Утім на місцях у них сильні конкуренти, кажуть експерти, місцеві політики, які виграли для себе бали у боротьбі з коронавірусом. А от у парламенті, де "слуги" вже мають найбільшу фракцію, і надалі планують задавати темп і тренд роботи. Навіть вже розробили план.

Весь сезон буде присвячено насамперед підготовці до держбюджету 2021 року, тому що це тривалий процес і складний, щоб не сидіти 2 – 3 ночі. Друге, що буде, напевно, черговий пакет законів про економічне зростання,

– сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Серед них – законопроєкт щодо індустріальних парків, про локалізацію, тобто, захист вітчизняного виробника у машинобудуванні і голосування у другому читанні за інвестиційних нянь. Працюватимуть і над так званим пакетом про народовладдя – вдруге у зал винесуть законопроєкт про всеукраїнський референдум. Робота кипить і над новою ініціативою.

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"Думаю, що багато ще буде баталій навколо законопроєкту "про опозицію". Бо є окрема робоча група, яка складається з усіх фракцій, її очолює Руслан Стефанчук, і вже десь у вересні ми побачимо драфт", – пояснила народна депутатка партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Коаліція не за горами?

Подейкували й про можливі коаліції. У "Слузі народу" поки це відкидають, кажуть, що достатньо одностайні.

"Рік скоро буде, як є монобільшість, тому ніяких коаліцій з іншими фракціями не буде. Звичайно, це не заважає нам голосувати важливі законопроєкти разом з іншими фракціями", – зазначила Кравчук.

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Фахівці також наголошують, що політичний союз може зашкодити.

"Для "Слуги народу" на сьогодні і ЄС, і ОПЗЖ є однаково токсичними політичними силами, оскільки вони як чорне і біле з різних боків, відмежовують себе від Зеленського. Колаборація з будь-якою з цих сил, навіть ситуативна, але тільки з нею, вона дасть серйозний удар по рейтингах і іміджу", – пояснив політолог Олег Саакян.

Чого бояться "слуги"

Це розуміють і "слуги народу", називають себе "пасажирами підводного човна" і, попри внутрішні конфлікти, тримаються разом і голосують переважно більшістю. На думку політологів, їх утримує обіцянка Зеленського розпустити парламент у разі саботажу.

"Основне – страх перевиборів. І що "слуги", пропрацювавши рік з мандатом, можуть на наступну каденцію його не отримати. А життя з мандатом, це цікава штука, мабуть", – сказав Семенюк.

Хоча й самому президенту геть не вигідно нині змінювати склад Верховної Ради.

Така ситуація буде серйозним ударом для іміджу Зеленського і для економічної стабільності у державі. Навіть вибори це додаткові витрати,

– сказав Саакян.

І, основне, дострокові парламентські вибори зараз можуть зіграти не на користь Зеленському і його партії. Адже рейтинг останньої суттєво впав і гарантії знову отримати більшість – нема. Тому президент намагатиметься будь-що втримати монобільшість.