Верховна Рада має намір внести зміни до Виборчого кодексу перед місцевими виборами 2020. Зміни стосуватимуться низки технічних моментів, серед яких – робота правоохоронців під час виборчої кампанії.

Таку інформацію в коментарі виданню "РБК-Україна" підтвердив заступник голови комітету з питань державної влади Олександр Качура.

Актуально Місцеві вибори 2020: ЦВК оголосила про старт виборчої кампанії з 5 вересня

Що саме хочуть змінити депутати у Виборчому кодексі

У міністерстві внутрішніх справ просять скоротити термін охорони виборчих дільниць напередодні голосування до трьох днів . Відзначимо, що зараз правоохоронці до охорони приступають за вісім днів.

. Відзначимо, що зараз правоохоронці до охорони приступають за вісім днів. Цю ініціативу парламент хоче розглянути однією з перших. За словами Качури, за ці зміни комітет вже проголосував.

Він також зауважив, що в Україні немає стільки поліцейських, щоб охороняти ділянки протягом довгого часу.

У нас не залишиться кому стежити за порядком на вулицях,

– вважає депутат.

Місцеві вибори 2020: що треба знати

11 серпня ЦВК сформувала 532 територіальні виборчі комісії для проведення місцевих виборів.

Верховна Рада на засіданні 15 липня проголосувала за постанову про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня.

Вибори депутатів місцевих рад і селищних, сільських, міських голів, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.

Відтак, вибори на тимчасово окупованих територіях України призначать згідно зі встановленими законами порядками за умови припинення окупації та агресії Росії проти України.

Участь зможуть взяти не всі населені пункти, а лише ті, які сформували органи місцевого самоврядування.

У "Слузі народу" кажуть, що місцеві вибори 25 жовтня 2020 року можуть не відбутися лише в тому випадку, якщо в Україні введуть надзвичайний стан.

Основні зміни під час голосування: головне

По мажоритарці можна обиратись лише у селах, селищах міського типу та містах з населенням до 10 тисяч осіб.

Вибори в більших населених пунктах та радах вищого рівня відбуватимуться за пропорційною системою.

Списки будуть відкритими. Можливості самовисуватись нема. Списки формуються виключно політичними партіями.

У виборця є можливість обрати саме того представника політичної сили, якого він хоче бачити у раді.

До речі Якщо не введуть надзвичайний стан: місцеві вибори відбудуться навіть у червоній зоні