Майбутні кандидати напередодні місцевих виборів все частіше експлуатують тему захисту довкілля задля підняття власних рейтингів.

Такі маніпуляції, як зазначають експерти, лише дискредитують реальні загрози та відволікають увагу суспільства від вирішення глобальних екологічних проблем. Про це в ефірі 24 каналу повідомила президент Professional Association of Ecologist of Ukraine Людмила Циганок.

Час від часу активізуються різноманітні екоексперти, які не мають жодного досвіду роботи і не мають відповідної освіти, однак на все мають готові рішення. Саме під час виборів такі випадки стають масовими, адже деякі політики та псевдоексперти на цій темі заробляють як гроші, так і політичні дивіденди,

– заявила президент Professional Association of Ecologist of Ukraine Людмила Циганок.

Фахівці закликали політиків не зловживати темою екології, а виборців не піддаватися на екологічні маніпуляції. Довіряти лише тим, хто насправді турбується про екологію і доводить це на власному прикладі.