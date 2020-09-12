Вибори на окупованих територіях України мають проходити відповідно до єдиного для всієї України закону. Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що народні депутати не готують окремий закон про статус Донбасу.

Наразі в парламенті не готують законопроєктів, які б регулювали вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей або в Криму, заявив Дмитро Разумков, пише 24 канал.

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За його словами, на розгляді Верховної Ради таких документів немає.

Це моя особиста позиція, але я думаю, що вибори по всій території суверенної держави повинні проходити згідно з єдиним законом,

– наголосив Разумков.

Та додав, що наразі також немає законопроєктів, які б обговорювали або розробляли окремо для закріплення особливого статусу окупованого Донбасу.

"Я думаю, що в цьому Верховна Рада – найбільш відкритий орган і щодо суспільства, і щодо ЗМІ", – додав спікер парламенту.

Що про вибори на окупованому Донбасі казав Резніков

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що місцеві вибори на окупованому Донбасі відбудуться позачергово та за спеціальним законом. Вони не залежатимуть від виборів по всій Україні.

відбудуться позачергово та за спеціальним законом. Вони Однак це стане можливо лише після вирішення безпекових питань, виведення військ, повернення Україні контролю над кордоном і забезпечення критеріїв проведення виборів.

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