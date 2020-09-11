У випуску програми "Про головне" за 8 липня – проросійський блогер Анатолій Шарій запевняє, що Зеленський хоче його "політичного вбивства". У Зеленського вважають, що у такий спосіб він створює штучний конфлікт задля власних рейтингів. У Раді зареєстрували проєкт постанови щодо місцевих виборів у 2020 році. Документ передали на розгляд керівництву парламенту.

Також у "Про головне" на 24 каналі: Луганщина оговтується від масштабних лісових пожеж. ДСНС вже локалізувала усі осередки займання. Зокрема, для гасіння вогню було залучено авіацію. Суд вирішив не обирати запобіжний захід Порошенку. Перед тим з'ясувалося, що розслідування справи проти п'ятого президента щодо призначення Сергія Семочка завершено. ДБР повідомило про підозру екскерівнику військової частини Держприкордонслужби в сприянні незаконному переправленню осіб. Все – через відпочинок Порошенка на Мальдівах.