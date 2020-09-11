Верховна Рада України буде розглядати зміни до постанови про місцеві вибори у частині, що стосується Донбасу, аби увідповіднити її до мінських домовленостей. Це питання начебто узгодили під час перемовин політичних радників глав країн "нормандської четвірки" у Берліні 11 вересня.

Постанову ВРУ про вибори можуть змінити

Позиція делегації України

Один із членів української делегації в Берліні на переговорах політичних радників країн "нормандської четвірки" Андрій Костін, як пише Інтерфакс-Україна, підтвердив таке:

Детальніше про перемовини Зустріч радників "нормандської четвірки": домовленості та "камені спотикання"

Сьогодні на зустрічі було відзначено, що на розгляді українського парламенту є проєкт про внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів,

– сказав Костін.

У документі, за словами Костіна, мовиться про зміни пункту 4 постанови, навколо якого "стільки гучних спекуляцій". Нова ж редакція, яку Рада розглядатиме, "повністю відповідає мінському комплексу заходів".

Костін зауважив, що цей проєкт у Раду внесений вже давно – ще 28 липня 2020 року, "задовго до того, як почалася інформаційна атака на делегацію через пункт 4".

Що заявили у російській делегації

Російський представник на переговорах у Берліні Дмитро Козак (заступник глави адміністрації Путіна й "куратор українського напрямку" політики Кремля) заявив, що проривів у якихось питаннях щодо Донбасу не сталося.

Однак Україна, мовляв, погодилася найближчим часом переглянути постанову Верховної Ради про місцеві вибори (якою, нагадаємо, вибори в ОРДЛО за умов російської окупації фактично визнані такими, які провести неможливо).

Раніше в ТКГ запрошені Росією представники ОРДО й ОРЛО звинуватили Україну в порушенні мінських угод саме через цю постанову ВРУ про місцеві вибори.

Нагадаємо Україна має бачення, як змінити мінські угоди, – учасник ТКГ

Коротко про проблему виборів на Донбасі

Позиції Росії та України щодо виборів на Донбасі

Росія вимагає провести вибори на Донбасі згідно з мінськими домовленостями, а контроль над кордоном окупанти повернуть колись опісля.

вимагає провести вибори на Донбасі згідно з мінськими домовленостями, а контроль над кордоном окупанти повернуть колись опісля. Україна ж має іншу позицію: спершу прибрати окупаційні війська, повернути кордон (тобто, гарантувати безпеку у регіоні), а вже потім проводити вибори.

Чому ця неузгодженість між сторонами принципова

​Адже якщо кордон контролюватиме Росія, вона буде, як і завше, постачати бойовикам гроші, зброю тощо.

тощо. Водночас це унеможливлює проведення справді демократичних та мирних виборів у регіоні.

Чому 4 пункт постанови Ради дратує Росію і бойовиків

Пункт 4 постанови Ради про призначення місцевих виборів у 2020 році зауважує, що в Донецьку і Луганську вибори провести неможливо, поки там війна і неконтрольований Україною кордон із РФ.



Пункт 4 постанови ВРУ про вибори / Скриншот документу