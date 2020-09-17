Верховна Рада 15 липня ухвалила постанову щодо місцевих виборів у 2020 році. Їх призначили на 25 жовтня.

Голосування за місцеві вибори: деталі

Голосували депутати на позачерговому засіданні. Перед цим вони розглянули проєкт постанови № 3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)". Про це повідомляє 24 канал.

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Зрештою документ підтримали 326 нардепів за необхідного мінімуму в 226 голосів. Утрималися 5 парламентарів, а 28 осіб не голосували. Загалом участь у голосування взяли 386 депутатів.

Народні депутати #Рада9 прийняли Постанову «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)» pic.twitter.com/B1ZXmevKBq — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 15, 2020

Результати голосування за фракціями

"Слуга народу": за – 225, утримався – 1, не голосували – 8, разом – 234;

"Опозиційна платформа – За життя": проти – 27, не голосували – 12, разом – 39;

"Європейська солідарність": за – 26, разом – 26;

"Батьківщина": за – 17, разом – 17;

"За майбутнє": за – 19, не голосували – 4, разом – 23;

"Голос": за – 16, разом – 16;

"Довіра": за – 17, не голосував – 1, разом – 18;

позафракційні: за – 6, утрималися – 4, не голосували – 3, разом – 13.

Таким чином, чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад і Київського міського голови відбудуться в Україні в неділю, 25 жовтня.

Натомість через окупацію та агресію з боку Росії не призначають і не проводять вибори депутатів Верховної Ради Криму, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Криму, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької і Луганської областей.

Учасники голосування на місцевих виборах зможуть підтримати не лише список політичної партії, а й окремих кандидатів у цьому списку.

Коли мають відбутися місцеві вибори згідно з законом

Відповідно до Конституції, чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.

Таким чином, чергові місцеві вибори і було заплановано на 25 жовтня 2020 року. Згідно з чинним законодавством, Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їхнього проведення.

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Що цьому передувало

13 липня президент Володимир Зеленський відкликав з порядку денного Ради законопроєкт №3809 – про призначення місцевих виборів. Як пояснив перший віце-спікер Руслан Стефанчук, причина такого кроку – неправильний опис, як будуть проходити вибори в районних радах.

Крім того, 13 липня парламентський комітет з питань організації державної влади намагався скоригувати та передати в тираж уточнену версію. Але депутати не встигли підготувати документ до 14:00, коли стартувало засідання Ради.

Проте вже 15 числа вони встигли внести зміни до проєкту постанови про призначення чергових місцевих виборів. Крім того, аналогічне засідання пройшло і пізно ввечері 14 липня. Про це під час спілкування з журналістами повідомив заступник голови комітету від фракції Голос Роман Лозинський.

За його словами, вибори призначено абсолютно до всіх місцевих рад, а не лише до обласних рад і Києва, як це говорили "слуги народу" в своїй постанові. Також будуть вибори і в районні ради, і в громади по всій країні, як це і має бути згідно з Конституцією.

Він додав, що постанові повернули "конституційний вид". Лозинський окремо підкреслив, що вибори на окупованій території пройдуть лише після деокупації Криму та Донбасу. Це також зазначено в проєкті постанови.