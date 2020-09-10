Рівно рік тому відбулися парламентські вибори, на яких президентська партія "Слуга народу" отримали рекордну кількість голосів. З нагоди річниці представники монобільшості Давид Арахамія та Олександр Корнієнко на брифінгу розповіли про результати роботи.

Вони готові поставити високу оцінку своїм діям. Зокрема, розповіли, що за весь цей час провели понад 7 тисяч зустрічей з людьми і ухвалили важливі законопроєкти. Про це повідомляє 24 канал.

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Голова фракції Давид Арахамія розповів, що вдалося прийняти важливі законопроєкти, які поділили на декілька "видів":

"тактонічні" законопроєкти – це важливі законопроєкти, за які ніхто не брався. Наприклад, про гральний бізнес.

"улучшайзери" – те, що покращує життя українців. Це невеликі закони, але важливі.

Наприклад, по зимі всі відчувають, коли люди палять листя, і ми за це підняли суттєво штрафи, і навіть, якщо у великих розмірах, зробили кримінальну відповідальність,

– зауважив Давид Арахамія.

У "Слузі народу" наголошують, що монобльішість існує, і вона точно не є мономеншість. І наразі активно працюють над своїми подальшими діями.

Про скандали у "Слузі народу" і місцеві вибори

Члени монобільшості зауважують, що дуже часто потрапляли в різні скандали. І додали, що у майбутньому будуть ретельніше перевіряти потенційних представників "Слуги народу". Це стосується і майбутніх виборів. Щодо цих виборів у них дуже оптимістичні настрої.

За словами, очільника партії Олександра Корнієнка, на сьогодні політичний порядок деннний у країні тримає:

президент;

президентська фракція монобільшості;

Кабмін, який сформований цією фракцією.

Впевнені, що 25 жовтня кількість фракції "Слуга народу" трохи збільшиться. В тисячу разів приблизно,

– розповів Олександр Корнієнко.

У монобільшості оцінили результати своєї роботи: відео