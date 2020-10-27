МИД Украины обратилось к правоохранителям с просьбой дать правовую оценку действиям венгерского чиновника, который агитировал за одного из кандидатов на местных выборах на Закарпатье. Ранее Украина запретила въезд уже двум венгерским политикам.

Говорится, в частности, о секретаре канцелярии премьер-министре Венгрии по вопросам национальной политики Арпада Яноша Потапи. Такой ответ на запрос ОПОРЫ предоставили в МИД Украины.

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Аргументация МИД Украины

После визита Потапи 8 – 9 октября на Закарпатье, МИД направило официальную ноту венгерской стороне.

Украинские дипломаты отметили, что действия Потапи противоречат пункту 1 статьи 57 Избирательного кодекса Украины.

В МИД отметили, что неоднократно предостерегали Венгрию от подобных шагов, которые являются вмешательством во внутренние дела Украины.

Обратите внимание! Потапи посетил Ужгородский и Береговский районы и агитировал в пользу политической партии КМКС "Партия венгров Украины".

Скандал с Венгрией из-за местных выборов в Украине: главное

В день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто позволил себе официально призвать украинских венгров голосовать за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья". Он также просил поддержать на выборах мэра Берегового действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

25 октября МИД заявило о "прямом вмешательстве" Будапешта в украинский избирательный процесс и о неуважении Венгрией украинского законодательства. 26 октября в МИД Украины пригласили посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто для вручения ему ноты протеста.

Впоследствии, Украина запретила въезд двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии.

Какой была реакция Будапешта

Довольно резкой. В МИД Венгрии назвали это жалким и бессмысленным. Главный дипломат страны Петер Сийярто считает, что Киев сделал "недружественные шаги" в отношении Будапешта, вызвав посла и запретив въезд двум чиновникам.

Он также намекнул, что Украина может забыть о поддержке Венгрии на пути к евроатлантической интеграции.