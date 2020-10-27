МЗС України звернулося до правоохоронців із проханням надати правову оцінку діям угорського високопосадовця, який агітував за одного з кандидатів на місцевих виборах на Закарпатті. Раніше Україна заборонила в'їзд вже двом угорським політикам.

Мовиться, зокрема, про секретаря канцелярії прем'єр-міністра Угорщини з питань національної політики Арпада Яноша Потапи. Таку відповідь на запит ОПОРИ надали в МЗС України.

До теми Втручання у вибори: Україна заборонила в'їзд посадовцям Угорщини через агітацію на Закарпатті

Аргументація МЗС України

Після візиту Потапи 8 – 9 жовтня на Закарпаття, МЗС направило офіційну ноту угорській стороні.

Українські дипломати наголосили, що дії Потапи суперечать пункту 1 статті 57 Виборчого кодексу України.

В МЗС зазначили, що неодноразово застерігали Угорщину від подібних кроків, які є втручанням у внутрішні справи України.

Зверніть увагу! Потапа відвідав Ужгородський та Берегівський райони та агітував на користь політичної партії КМКС "Партія угорців України".

Скандал з Угорщиною через місцеві вибори в Україні: головне

У день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто дозволив собі офіційно закликати українських угорців голосувати за партію "Товариство угорської культури Закарпаття". Він також просив підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову, представника угорської громади Золтана Бабяка.

25 жовтня МЗС заявило про "пряме втручання" Будапешта в український виборчий процес та про неповагу Угорщини до українського законодавства. 26 жовтня до МЗС України запросили посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто для вручення йому ноти протесту.

Згодом, Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим постадовцям з Угорщини.

Якою була реакція Будапешта

Доволі різкою. У МЗС Угорщини назвали це жалюгідним та безглуздим. Головний дипломат країни Петер Сійярто вважає, що Київ зробив "недружні кроки" щодо Будапешта, викликавши посла та заборонивши в'їзд двом чиновникам.

Він також натякнув, що Україна може забути про підтримку Угорщини на шляху до євроатлантичної інтеграції.