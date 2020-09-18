Агитацию не ведет, – Шмыгаль вступился за Степанова в Раде
Министр здравоохранения Максим Степанов баллотируется в Одесский областной совет под первым номером в списке "Слуги народа" на местных выборах. Следовательно, у нардепов возник вопрос: взял ли он отпуск на этот период и не являются ли незаконными такие действия чиновника.
Об этом у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля спросили парламентарии во время часа вопросов к правительству, передает 24 канал.
Ранее Степанова выдвинули первым номером на выборах в Одесский облсовет от "Слуги народа"
Шмыгаль за главу Минздрава вступился и заметил: он ничего не нарушает, потому что не ведет агитацию.
Относительно участия в местных выборах членов правительства – это не запрещено законом. Министр не участвует в агитационных мероприятиях, поэтому баллотироваться закон позволяет,
– сказал премьер.
В то же время в Раде отметили, что баллотирование Степанова выглядит странным на фоне пандемии коронавируса в мире и вспышки заболевания в Украине.
"В случае участия в агитационных мероприятиях, то для этого надо брать отпуск. Сейчас такие мероприятия не планируются", – добавил Шмыгаль.
Заметим, что Максим Степанов находится в должности министра здравоохранения с 30 марта. В 2020 году на этом посту до него работали Илья Емец (меньше, чем месяц) и Зоряна Скалецкая (более 5 месяцев).