Министр здравоохранения Максим Степанов баллотируется в Одесский областной совет под первым номером в списке "Слуги народа" на местных выборах. Следовательно, у нардепов возник вопрос: взял ли он отпуск на этот период и не являются ли незаконными такие действия чиновника.

Об этом у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля спросили парламентарии во время часа вопросов к правительству, передает 24 канал.

Ранее Степанова выдвинули первым номером на выборах в Одесский облсовет от "Слуги народа"

Шмыгаль за главу Минздрава вступился и заметил: он ничего не нарушает, потому что не ведет агитацию.

Относительно участия в местных выборах членов правительства – это не запрещено законом. Министр не участвует в агитационных мероприятиях, поэтому баллотироваться закон позволяет,

– сказал премьер.

В то же время в Раде отметили, что баллотирование Степанова выглядит странным на фоне пандемии коронавируса в мире и вспышки заболевания в Украине.

"В случае участия в агитационных мероприятиях, то для этого надо брать отпуск. Сейчас такие мероприятия не планируются", – добавил Шмыгаль.

Заметим, что Максим Степанов находится в должности министра здравоохранения с 30 марта. В 2020 году на этом посту до него работали Илья Емец (меньше, чем месяц) и Зоряна Скалецкая (более 5 месяцев).

Обратите внимание! Ранее ряд СМИ сообщили, что в правительстве готовят "кадровую чистку". В частности, в отставку могут уйти руководители экономического блока, а также руководитель Минздрава Максим Степанов. Глава президентской фракции в Раде Давид Арахамия ранее опровергал эти слухи.