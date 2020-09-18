Міністр охорони здоров’я Максим Степанов балотується до Одеської обласної ради під першим номером у списку "Слуги народу" на місцевих виборах. Відтак, у нардепів виникло запитання: чи взяв він відпустку на цей період та чи не є незаконними такі дії урядовця.

Про це у прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля запитали парламентарі під час години запитань до уряду, передає 24 канал.

Раніше Степанова висунули першим номером на виборах в Одеську облраду від "Слуги народу"

Шмигаль за главу МОЗ заступився та зауважив: він нічого не порушує, бо не веде агітацію.

Щодо участі в місцевих виборах членів уряду – це не заборонено законом. Міністр не бере участь в агітаційних заходах, тому балотуватися закон дозволяє,

– сказав прем’єр.

Водночас у Раді наголосили, що балотування Степанова виглядає дивним на тлі пандемії коронавірусу у світі та спалаху захворювання в Україні.

"У разі участі в агітаційних заходах, то для цього треба брати відпустку. Наразі такі заходи не плануються", – додав Шмигаль.

Зауважимо, що Максим Степанов перебуває на посаді міністра охорони здоров'я з 30 березня. У 2020 році на цій посаді до нього працювали Ілля Ємець (менше, аніж місяць) та Зоряна Скалецька (понад 5 місяців).

Зверніть увагу! Раніше низка ЗМІ повідомили, що в уряді готують "кадрову чистку". Зокрема, у відставку можуть піти очільники економічного блоку, а також керівник МОЗ Максим Степанов. Глава президентської фракції в Раді Давид Арахамія раніше спростовував ці чутки.