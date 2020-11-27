"Слуга" Александр Скляров возглавил Киевский облсовет: что о нем известно
Новоизбранные депутаты Киевского областного совета избрали ее председателем депутата от "Слуги народа" Александра Склярова. За него проголосовали 44 депутата при 43 необходимых голосах.
Решение одобрили на заседании 1 сессии 8 созыва Киевского областного совета, сообщает прессслужба Киевской областной государственной администрации.
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К слову, ранее Александр Скляров работал именно в Киевской ОГА – он был первым заместителем ее главы Василия Володина. На местных выборах он прошел в облсовет от партии "Слуга народа".
Киевская облгосадминистрация искренне приветствует новоизбранного спикера. Желаем конструктивной и плодотворной работы, всесторонней поддержки новоизбранных депутатов,
– подчеркнули в КОГА.
Что известно об Александре Склярове:
- Политик родом из Старобельска Луганской области. Ему 63 года, а свою профессиональную деятельность начинал секретарем отделения экономики Украинской академии аграрных наук.
- Работу на госслужбе начал в 2014 году. Сначала был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, а в январе 2020 года стал первым заместителем председателя Киевской ОГА.
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