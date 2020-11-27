Новоизбранные депутаты Киевского областного совета избрали ее председателем депутата от "Слуги народа" Александра Склярова. За него проголосовали 44 депутата при 43 необходимых голосах.

Решение одобрили на заседании 1 сессии 8 созыва Киевского областного совета, сообщает прессслужба Киевской областной государственной администрации. Обратите внимание Официальные результаты местных выборов 2020 года: кто победил К слову, ранее Александр Скляров работал именно в Киевской ОГА – он был первым заместителем ее главы Василия Володина. На местных выборах он прошел в облсовет от партии "Слуга народа". Киевская облгосадминистрация искренне приветствует новоизбранного спикера. Желаем конструктивной и плодотворной работы, всесторонней поддержки новоизбранных депутатов,

– подчеркнули в КОГА. Что известно об Александре Склярове: Политик родом из Старобельска Луганской области. Ему 63 года, а свою профессиональную деятельность начинал секретарем отделения экономики Украинской академии аграрных наук.

Работу на госслужбе начал в 2014 году. Сначала был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, а в январе 2020 года стал первым заместителем председателя Киевской ОГА.