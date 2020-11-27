Новообрані депутати Київської обласної ради обрали її головою депутата від "Слуги народу" Олександра Склярова. За нього проголосували 44 депутати при 43 необхідних голосах.

Рішення схвалили на засіданні 1 сесії 8 скликання Київської обласної ради, повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

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До слова, раніше Олександр Скляров працював саме в Київській ОДА – він був першим заступником її очільника Василя Володіна. На місцевих виборах він пройшов в облраду від партії "Слуга народу".

Київська облдержадміністрація щиро вітає новообраного спікера. Бажаємо конструктивної та плідної роботи, всебічної підтримки новообраних депутатів,

– наголосили в КОДА.

Що відомо про Олександра Склярова: