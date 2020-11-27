"Слуга" Олександр Скляров очолив Київську облраду: що про нього відомо
Новообрані депутати Київської обласної ради обрали її головою депутата від "Слуги народу" Олександра Склярова. За нього проголосували 44 депутати при 43 необхідних голосах.
Рішення схвалили на засіданні 1 сесії 8 скликання Київської обласної ради, повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.
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До слова, раніше Олександр Скляров працював саме в Київській ОДА – він був першим заступником її очільника Василя Володіна. На місцевих виборах він пройшов в облраду від партії "Слуга народу".
Київська облдержадміністрація щиро вітає новообраного спікера. Бажаємо конструктивної та плідної роботи, всебічної підтримки новообраних депутатів,
– наголосили в КОДА.
Що відомо про Олександра Склярова:
- Політик родом зі Старобільська Луганської області. Йому 63 роки, а свою професійну діяльність починав секретарем відділення економіки Української академії аграрних наук.
- Роботу на держслужбі розпочав у 2014 році. Спершу був членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, а в січні 2020 року став першим заступником голови Київської ОДА.
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