Сергей Притула объявил, что баллотируется в мэры Киева. По его мнению, чтобы решить все проблемы города, нужен комплексный подход. В третьей части интервью он объяснил, каким видит будущее для Киева.

О пробках в Киеве, войне с застройщиками и украинизации столицы – политик рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Стоит внимания О покорении Киева и войне с застройщиками: эксклюзивное интервью с Притулой

О проблемах транспортной системы

Пробки в Киеве – дело очень болезненное для всех. Что с ними делать?

С ними делать то же, что и с другими проблемами в городе: нужен комплексный подход, которого нет.

Справка. Ситуация с пробками в Киеве – неутешительная. Основными причинами являются увеличение трафика и ремонтные работы на отдельных улицах. Согласно рейтингу Traffic Index 2019 от компании TomTom, Киев занял 12 место из 416 в рейтинге городов с наибольшими заторами.

Он однозначно будет болезненным: либо для водителей, либо для кого-то другого. Решение должно быть волевым.

Именно поэтому мы провели 10 круглых столов по транспортной системе. В каждом районе собирали местный актив. Общались с урбанистами, с людьми, которые приобщаются к разработке таких программ. У нас есть люди, которые приносили мэру свои наработки и показывали, как это может работать. Я каждый день сижу с консультантами и просто восхищаюсь ими. Потому что это – фанаты своего дела. Они знают, какой здесь пассажиропоток, пропускная способность улиц. Они понимают: если конкретный мост отремонтировать и там избежать пробок, то они возникнут через километр в других местах. Bottleneck, да? Это называют горловиной бутылки.



Притула прокомментировал проблему пробок в Киеве / Фото Unsplash

Этим просто никто не занимается комплексно. Решают какие-то локальные вопросы. Приехали, сделали ремонт и сказали: "Смотрите, мы же что-то, да и делаем". Не надо делать ямочный ремонт по Киеву. Нужно подходить комплексно к транспортной системе, и для этого есть инструменты. Ранее я упоминал проект от Всемирного банка. Да, он нуждается в доработке, потому что за 5 – 6 лет с момента, когда его подали, в Киеве многое изменилось.

Справка. В 2015 году Всемирный банк вместе с компанией Integrated Transport planning Ltd разработали рекомендации по оптимизации и реорганизации общественного транспорта.

У нас прибавилось несколько сотен тысяч "евроблях", например, которые дали дополнительную нагрузку на транспортную инфраструктуру. Окей, эти моменты учли специалисты, с которыми я работаю. Я не являюсь таким специалистом в области транспортной системы, чтобы сейчас мог профессионально об этом дискутировать. Но я могу заверить, что люди, которые видят, как решить эту проблему, есть у нас в структуре партии и в моей команде. Это не один человек.

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Въезд в центр будет платным?

Это дискуссионный вопрос, сейчас не будет быстрого ответа. Знаю, что были такие заявления из окружения действующего мэра. Это вызвало определенный резонанс. Когда я в последние разы приезжал в Лондон, там был платный въезд в центр города. Но мне кажется, что к этому вопросу стоит доходить постепенно.

А метро на Троещине?

Это вопрос, который нужно адресовать мужчине, который за 6 лет несколько раз менял даты, когда он откроет это метро.

Ну в конце 2020 года мост якобы должен быть...

Вы имеете в виду Подольско-Воскресенский? Камон, это же ад, друзья... Это 16 лет вбухивания денег в мост, который реально должен был очень сильно разгрузить другие, стать дополнительной артерией для людей с Троещины. А ведь он строился и закладывался ввиду того, что на момент его сдачи там уже будет метро. И по нему должна была идти еще ветка – метро, сообщение, вагончики должны были кататься туда-сюда.

Метро на Троещину: что стоит знать? Троещина – один из наиболее заселенных массивов столицы на левом берегу. Там живут сотни тысяч людей. Самое удобное сообщение с правым берегом – Северный мост, на котором в час пик не избежать пробок.



О метро там заговорили еще в 1970-х годах, планировали ветку вдоль левого берега. В 1990-х начали возводить Подольский мост, который до сих пор является недостроенным. В Киеве еще не было такого мэра, который бы не обещал подземку на Троещину.

Ну там же оно и есть.

Есть, но нет. Просто еще один мост для автомобилистов, которые зайдут с Троещины на Подол. И он встанет, вот теперь до конца. Там итак на волах сидишь, стареешь регулярно, а теперь там просто будет "ляля", в лапках. Специалисты, с которыми я общаюсь, говорят о том, что нужно очень сильно учитывать рациональность.

Это знаменитое метро на Троещину – перспектива где-то 2035 – 2045 годов. Это так говорит не городской глава, а люди, которые в этом разбираются. Потому что мэр каждый год обещает пооткрывать все, что угодно, а воз и ныне там.

Они говорят, возможно, вместо того, чтобы вбухивать столько миллиардов, поработать над вопросом все-таки рельсового транспорта – не только метро, но и скоростного трамвая. Возможно, по мостам возобновить трамвайное сообщение левого и правого берега. Потому что апокалипсис на самом деле не за горами.

У нас тотальное несоответствие в развитии левого и правого берега. На левом берегу появляется много жилых комплексов, но левый берег аккумулирует меньше рабочих мест, примерно 18 – 20%. Потому эта история с ежедневной миграцией с одного берега на другой будет актуальной до тех пор, пока опять же не будет внедрен нормальный генплан развития города. Который будет предусматривать все то, что касается равномерного развития территорий.

О будущем Киева

Как бы вы описали Киев вашей мечты через 5 лет?

Это город, во-первых, инклюзивный. Чтобы десятки тысяч киевлян, которые прикованы, например, к инвалидной коляске или имеют еще какие-то хлопоты со здоровьем, стали полноценными участниками жизни в столице. Сейчас они не имеют такой возможности. Это видно на каждом шагу.

Во-вторых, я бы очень хотел, чтобы это был город, в котором бы сдвинулся с мертвой точки вопрос детского алкоголизма и наркомании. Это то, о чем вслух никто не хочет говорить, но ситуация по школам Киева достаточно критическая. Ненормально, когда дети в школе знают, к кому можно подойти, чтобы купить "травку" или "фен". Этот вопрос неудобен, он замалчивается. Это большая проблема, ею никто не занимается, кроме ряда активистов, которые являются родителями таких детей и пытаются их защитить от этой проблемы.



Сергей Притула / Фото "Голос"

Мечтаю о Киеве, в котором человеку, чтобы доехать до работы из своего спального района, не нужно за поездку в одну сторону менять 3 вида транспорта. Человек будет иметь возможность воспользоваться одним. Я мечтаю о таком Киеве, в котором, чтобы угодить владельцам маршруток, будут разбивать один длинный маршрут на 2, чтобы человек платил за пересадку.

Я мечтаю о городе, в котором не будет только фасадно чем полюбоваться. Потому что все говорят: "Боже, какие в Киеве красивые парки". Это, знаете, как у тебя раздолбанный подъезд, обписянные стены, выбитые стекла, сломанные входные двери, но мы очень радуемся, потому что у нас такие красивые шторы дома висят. Так не годится.

Вижу Киев таким, в который на выходные приезжают люди со всей Европы. В котором есть нормальное общественное пространство и адекватные пешеходные зоны, а не то, что имеем по состоянию на сегодня. О проблемах можно говорить много, но я убежден, что первый шаг к изменениям начинается с того, что ты видишь целостную картину.

О борьбе за кресло главы КГГА

Если вы становитесь мэром, война на следующий день – за кресло главы КГГА. Есть слухи, что в Офисе Президента есть план буквально после выборов назначить своего главу КГГА. Несмотря на то, что киевляне выбрали городского голову – не представителя их фракции.

Это будет крайне опрометчивый ход. Не думаю, что Зеленский решится на такой шаг. Даже при условии, если Ермак будет ему говорить об этом в оба уха, в мегафон. У президента и так сейчас проблемы с рейтингом. В столице, откровенно говоря, у них не все в порядке. Попытка "нагнуть" общину Киева – это будет последний гвоздь в гроб рейтингов и в принципе легитимности как президента. Есть решение Конституционного суда с 2003 года о том, что человек, который побеждает на выборах киевского городского головы, автоматически совмещает эту должность с должностью главы КГГА. Распределение полномочий между разными людьми приведет к управленческому коллапсу – это однозначно и очевидно.

Кто должен управлять Киевом – выбирают киевляне своим правом голоса. Мы не Россия, у нас люди не воспримут назначение руководства сверху. Президент пусть занимается главами ОГА, внешней политикой и армией.

Если президент попытается разделить полномочия между 2 людьми и поставит какую-то свою политическую креатуру на пост главы КГГА, то киевляне напомнят президенту, кто выходил на Майдан в первые дни в 2004 и 2013 годах. Начало Майдана – это был Киев и киевляне, уже потом съезжались регионы. Не нужно недооценивать киевлян и дразнить их, это вылезет боком.

Это как раз та история, когда городскому голове Киева в моем лице будет гораздо проще управлять городом. Ведь если ты опираешься на ограниченный круг каких-то застройщиков и дерибанщиков, у тебя нет поддержки активной части общины. Я же на нее всегда рассчитываю, потому что как раз она и стала той движущей силой и волной, которая подтолкнула меня к баллотированию.

По вашему мнению, закон "О столице Украины" надо менять?

Думаю, этот вопрос должен стать предметом более широкого профессионального обсуждения. Мне кажется, что закон авторства Ткаченко – не закон развития города и общины. Это закон политического влияния на те или иные руководящие должности в городе. Если убрать политику из закона и там будет здоровое зерно – то почему бы нет.

О войне с застройщиками

С застройщиками получится воевать? У них достаточно большие ресурсы.

Понимаю, что у них достаточно большие ресурсы. Мне кажется, что в центре политики городской власти в Киеве, к сожалению, не община и город, а интересы ограниченного круга лиц. Они используют Киев для личного обогащения не совсем честным способом. Мы говорим о строителях, застройщиках и тех, кто "держит" перевозчиков. Мне кажется, что первый весомый шаг для борьбы с этими "смотрящими" – не стать частью системы.

Потому что условный "смотрящий" сам не приходит и не выкапывает лопаткой кусок земли, на котором потом растут высотки. Он сам не садится за "баранку" маршрутки, то есть все происходит путем совокупления части депутатского корпуса Киевсовета и заинтересованных лиц. По, к сожалению, молчаливому согласию городского головы. Вы меня хоть убейте, я не поверю, что действующий мэр не догадывается о том, что происходит в столице. О том, кто и какие преференции получает за то, что правильно голосует в Киевсовете.

Об украинизации в Киеве

Это правда, что вы переучили говорить жену на украинском языке?

Моя жена из Донецка. До знакомства со мной она действительно не общалась на украинском. Но когда мы начали жить вместе и Катя присоединялась к нашим общим проектам, она сама поняла, что так не подходит. Ведь муж годами несет флаг борьбы за украинский язык в медиа и в его правильное проникновение в русскоязычные сферы или регионы. Что, вероятно, не к лицу жене такого парня общаться с моей семьей, мной или с нашими детьми на русском.



Сергей Притула с женой Екатериной / Фото из семейного архива

Конечно, жена общается со своими друзьями на русском. Но что касается воспитания детей и общения в публичной плоскости, ведения бизнес-переговоров – на украинском.

Украинизация в Киеве тоже будет?

Она движется тем или иным образом. Не такими темпами, какими бы мне хотелось, местами она откатывается. Сегодня в фейсбуке я прочитал не слишком лестное заявление от одной сети магазинов, в которой я иногда закупал книги. Они как-то так через "извиняюсь" прямо сказали своим читателям, что вынуждены увеличить количество русскоязычных книг на полках своих магазинов. Это не очень хороший сигнал.

Справка. Речь идет о скандале вокруг сети украинских книжных магазинов Книгарня "Є". Компания сообщила, что планирует значительно увеличить долю русскоязычной книги в продаже из-за нехватки государственной поддержки украиноязычной продукции и высокой себестоимости продукта. Мнения читателей и покупателей книг на этот счет существенно разошлись.

С одной стороны, я понимаю владельцев этой сети книжных магазинов, которые в непростые времена стараются сохранять коллектив и книжные магазины. Они идут по пути наименьшего сопротивления и смотрят на конъюнктуру рынка. С другой стороны – это приговор нынешнему положению дел, действиям правительства по поддержке украиноязычного книгоиздательства. К сожалению, в Украине на 30 году независимости издавать книги на украинском является очень дорогим делом. Гораздо проще завести сюда по дешевке напечатанные в России или напечатанные на русском книги и здесь продавать. Это неправильно.